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Locale· 1 min citire
Pompierii intervin de urgență pe A1, după un accident produs între trei mașini pe sensul Pitești - Curtea de Argeș. Două persoane, încarcerate
Accident grav în Argeș/ Sursa foto: ePitești.ro.
Publicat22 iun. 2026, 10:08
Actualizat22 iun. 2026, 10:13
Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești - Curtea de Argeș. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.
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