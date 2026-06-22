Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Pompierii intervin de urgență pe A1, după un accident produs între trei mașini pe sensul Pitești - Curtea de Argeș. Două persoane, încarcerate

Accident grav în Argeș/ Sursa foto: ePitești.ro.

Accident grav în Argeș/ Sursa foto: ePitești.ro.

Scris deMădălina Cristea
Publicat22 iun. 2026, 10:08
Actualizat22 iun. 2026, 10:13

Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești - Curtea de Argeș. În eveniment au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție.

UPDATE - Două persoane, încarcerate

Potrivit surselor Realitatea, în eveniment ar fi fost implicate trei autoturisme, iar două victime adulte ar fi rămas încarcerate. De asemenea, patru copii și doi adulți ar fi fost asistați medical de echipajele de ambulanță ajunse la fața locului.

Trei autoturisme implicate în accidentul de pe A1

Accidentul a avut loc pe sensul Pitești - Curtea de Argeș al Autostrăzii A1. Din primele informații, în impact au fost implicate trei autoturisme. La fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Echipajele acționează pentru acordarea sprijinului necesar și pentru asigurarea zonei în care s-a produs accidentul. Pentru această intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat. Prezența autospecialei de descarcerare face parte din modul de intervenție pentru astfel de accidente, însă autoritățile nu au confirmat încă dacă există persoane încarcerate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident grav argeș

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe