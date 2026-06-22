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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Codin Maticiuc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Podcasturile REALITATEA Ceva-n PLUS / Codin Maticiuc

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:23

Codin Maticiuc este invitatul ediției în premieră a podcastului „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus.

„Întâi am fost copil de bani gata, apoi am fost băiat de bani gata și acum sunt bătrân de bani gata, dar totuși sunt de bani gata… Știu toate etichetele, nu mă deranjează. Spun întotdeauna că averea îmi este nemuncită, iar faima, nemeritată și cred cu tărie treaba asta. Cât timp consider că am cheltuit mai mulți bani decât am produs, rămân în zona băieților de bani gata și sunt confortabil cu asta.”

Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 26 iunie, de la ora 15:00.

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