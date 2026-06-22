Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan că blochează România pentru propriul proiect politic: „O țară nu poate să fie ținută ostatică”
Alina Gorghiu
Alina Gorghiu, prezentată drept vicepremier în cabinetul Veștea, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus. Aceasta a vorbit despre ultimatumul dat la Congresul PNL, despre tensiunile din interiorul partidului și despre votul pentru învestirea Guvernului Veștea.
Gorghiu a susținut că actuala conducere a PNL ar fi blocat partidul și țara, acuzându-l direct pe Ilie Bolojan că nu joacă pentru proiectul liberal, ci pentru propriul său proiect politic. În același timp, aceasta a cerut parlamentarilor să privească dincolo de conflictul intern din PNL și să voteze pentru instalarea unui guvern cu puteri depline.
Alina Gorghiu, despre ultimatumul primit la Congresul PNL
Întrebată dacă Ilie Bolojan a făcut presiuni asupra sa pentru a demisiona din partid, Alina Gorghiu a spus că solicitarea făcută în plenul Congresului PNL arată, în opinia sa, teama actualei conduceri față de libertatea de exprimare a unor liberali.
„Încă o dată, mulțumesc pentru oportunitatea de a vă spune câteva idei. N-am să vorbesc foarte mult despre această solicitare în plenul congresului, sub formă de declarație politică, de a ni se cere demisia, pentru că este doar un gest care arată frica actualei conduceri, mai exact a lui Ilie Bolojan, de libertatea de expresie a unor colegi liberali, autentici liberali, că tot vorbim despre cine este mai liberal decât altul în zilele noastre. Însă, dacă vreți o opinie personală, am și o tristețe, pentru că nu credeam vreodată ca țara și Partidul Național Liberal să ajungă să fie blocate de un singur om.”
Alina Gorghiu a susținut că votul pentru Guvernul Veștea are o miză mai mare decât conflictul intern din PNL. Potrivit acesteia, învestirea noului cabinet ar fi necesară pentru deblocarea României și pentru reluarea activității guvernamentale în condiții normale.
Gorghiu susține că Bolojan ar urmări propriul proiect politic
Gorghiu a afirmat că, la nivelul PNL, s-ar ști de aproximativ un an că Ilie Bolojan nu ar acționa pentru proiectul partidului, ci pentru propriul proiect politic. Aceasta a legat situația de o posibilă miză prezidențială pentru anul 2030.
„Astăzi, în schimb, să știți că această investire a Guvernului Veștea are o semnificație nu doar instituțională, pentru că e necesară deblocarea României și a activității guvernamentale, dar are și o semnificație politică. Cel puțin la nivelul Partidului Național Liberal se cam știe de aproximativ un an de zile că Ilie Bolojan nu joacă pentru proiectul PNL, ci joacă pentru proiectul său, miza prezidențialelor din 2030, care probabil i-a intrat în cap atunci când a avut interimatul la Cotroceni. Din acest motiv alege toate aceste tertipuri politice de blocare, motiv pentru care cred că astăzi va trebui să privim dincolo de cearta noastră din interiorul partidului. Va trebui să cerem colegilor din plenul Parlamentului, indiferent din ce partid se află respectivul coleg, votul pentru România.”
Gorghiu a insistat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, după aproape două luni de blocaj. Aceasta a spus că, în tot acest timp, lipsa unui guvern funcțional ar fi afectat investițiile, legile și accesarea fondurilor europene.
„Noi, liberalii, putem să guvernăm și trebuie să guvernăm”
Alina Gorghiu a respins ideea că PNL nu ar mai putea guverna și a susținut că liberalii au obligația de a-și asuma acest lucru, pentru că intră în alegeri cu proiecte și cu o platformă politică. Ea a spus că blocajul politic nu a fost doar o dispută internă, ci a avut efecte directe asupra cetățenilor.
„E momentul în care țara asta trebuie să recapete un guvern cu puteri depline, după aproape două luni în care a fost lăsată fără el. Și am ascultat în aceste săptămâni, vă spun sincer, tot felul de explicații de la președintele Ilie Bolojan, premier interimar, despre cum nu se poate să guvernăm, de ce nu se poate să mai guvernăm noi, liberalii. Și am venit să vă spun simplu și dumneavoastră și tuturor celor care mai cred în ideea de funcționare normală a acestui stat că da, se poate să guvernăm. Noi, liberalii, putem să guvernăm și trebuie să guvernăm, pentru că de aceea intrăm în alegeri cu platformă, cu proiecte. Și să știți că în spatele fiecărei zile de blocaj n-a stat o dispută de orgolii. A stat o factură pe care fiecare dintre cetățenii României, că sunt antreprenori, că sunt bugetari, că sunt orice român din orice comunitate, a plătit-o. Ei așteptau o investiție, așteptau o lege bună, așteptau fonduri europene. Nimic din toate acestea nu s-a putut realiza eficient în aceste două luni, pentru că, ce să vezi, avem o Românie blocată.”
Potrivit Alinei Gorghiu, miza votului din Parlament este una care depășește conflictul dintre taberele din PNL. Aceasta a prezentat Guvernul Veștea ca pe o soluție pentru reluarea activității executive.
Alina Gorghiu acuză decizii luate de „un singur om”
Întrebată despre faptul că liberali cu vechime ar fi îndepărtați, în timp ce persoane venite recent în partid ar fi primit funcții de conducere, Alina Gorghiu a spus că va duce această bătălie „până la capăt”. Ea a susținut că deciziile nu ar fi ale unei conduceri colective, ci ale lui Ilie Bolojan.
„Eu am să discut despre Partidul Național Liberal de fiecare dată cu mare plăcere și vă spun că e o bătălie pe care o să o duc și eu, și colegii mei până la capăt.
Suntem astăzi în următoarea situație. Prin niște decizii, prin refuzul oricărui compromis rezonabil pe care putea să-l facă actuala conducere a partidului, eu spun actuala conducere a partidului pentru a nu repeta numele propriu Bolojan de o mie de ori, dar în realitate nu sunt deciziile conducerii partidului. Sunt deciziile unui singur om. Prin deciziile sale, prin refuzul oricărui compromis rezonabil, prin felul în care a forțat lucrurile în interiorul propriului partid, domnul Bolojan a împins țara în acest impas. Și nu, nu adversarii din afară, nu hazardul, nu colegii din interiorul Partidului Național Liberal. Toate aceste alegeri din această perioadă au fost personale și ele au închis una câte una toate ieșirile confortabile.”
Gorghiu a susținut că PNL ar fi ajuns într-un punct în care liberalii vechi sunt tot mai puțin reprezentați în conducerea partidului. Ea a criticat inclusiv prezența unor persoane venite din alte formațiuni politice.
Gorghiu, atac la aducerea progresiștilor în conducerea PNL
Alina Gorghiu a vorbit despre ceea ce a numit aducerea unor progresiști din afara partidului în conducerea PNL. Ea a dat exemplul lui Dragoș Pîslaru și a spus că lipsa unei explicații din partea lui Ilie Bolojan reprezintă, în opinia sa, o sfidare la adresa activului de partid.
„Astăzi n-avem liberali în conducerea partidului decât foarte puțini. Avem progresiști aduși din afară. Și am să vă spun un singur lucru pe care nimeni nu-l spune în presa românească. PNL-ul ăsta a condamnat frățeștii de dimineață până seară. Și eu sunt un om care atunci când pleacă din PNL, pleacă acasă. Dar să vezi în Dragoș Pîslaru, trecut prin USR, trecut prin REPER, astăzi venind ca zâna zilelor sau Albă ca Zăpada, neprihănit în Partidul Național Liberal, fără o zi de vechime în conducerea partidului, și să nu vezi măcar o explicație de minim bun-simț din partea lui Ilie Bolojan, eu toată această scenă o consider o sfidare la adresa întregului activ de partid.”
În același context, Gorghiu a apărat profilul politic al lui Adrian Veștea, despre care a spus că este liberal de 30 de ani și că a făcut administrație liberală. Ea a respins eticheta de trădător pusă acestuia de Ilie Bolojan.
Adrian Veștea, apărat de Alina Gorghiu
Alina Gorghiu a spus că Adrian Veștea este premierul desemnat de președintele Nicușor Dan și a subliniat că acesta este liberal vechi. În opinia sa, atacurile la adresa lui Veștea nu ar avea legătură cu dorința de deblocare a țării, ci cu lupta pentru controlul partidului.
„Și vă mai spun un lucru. Avem un prim-ministru desemnat de președintele Nicușor Dan, liberal. Avem un Adrian Veștea, care de 30 de ani face administrație liberală, care de 30 de ani este membru PNL, care niciodată n-a candidat pe liste cu PSD, dar care astăzi are eticheta de trădător pusă de Ilie Bolojan. De ce? Pentru că nu este vorba despre dorința conducerii PNL de a debloca țara. Este vorba strict de a nu fi niciun liberal în Guvern care ar putea să prejudicieze sau să pună în pericol scaunul de președinte al lui Ilie Bolojan la partid.”
Gorghiu a prezentat cabinetul Veștea ca pe un guvern care ar aduce în prim-plan resurse liberale vechi și profesioniste. Aceasta a susținut că programul de guvernare respectă principiile liberale și include angajamente legate de finanțele publice, buna guvernare, securitatea României, SAFE, OECD, PNRR și fondurile europene.
Programul Guvernului Veștea, prezentat ca angajament cu cifre și termene
În intervenția sa, Alina Gorghiu a afirmat că programul Guvernului Veștea nu este construit pe sloganuri, ci pe angajamente verificabile. Aceasta a susținut că discuțiile serioase despre program sunt umbrite de blocajul politic din PNL.
„Și da, avem un premier liberal care aduce în acest cabinet resurse liberale vechi, profesioniste, ceea ce în cabinetul Ilie Bolojan n-a fost. Avem și un program care va respecta toate principiile liberale, un program care stă pe ideea de ordine în finanțele publice, bună guvernare, respect pentru cetățeni. Conservăm aceleași direcții strategice prin securitatea României, prin SAFE, OECD și aderarea la această structură, finalizarea PNRR și absorbția integrală de fonduri.
Și nu sunt sloganuri, astea sunt angajamente cu cifre și cu termene. Le puteți verifica în programul de guvernare. Însă toate aceste lucruri serioase, importante pentru fiecare dintre cetățenii României, pălesc pentru că vorbim de o situație de blocaj din care până astăzi părea că nu mai ieșim. Și da, este absolut important să spunem care este bilanțul acestei perioade și de ce nu mai putem să stăm în acest blocaj.”
Gorghiu a revenit apoi la tema „userizării” PNL și a spus că Ilie Bolojan ar fi ales două strategii pe care le consideră în detrimentul partidului: ducerea PNL în opoziție și ruperea formațiunii.
Gorghiu: Bolojan ar fi ales să ducă PNL în opoziție și să rupă partidul
Întrebată de ce nu a existat înțelegere cu Ilie Bolojan și de ce acesta ar fi crezut că PNL nu l-ar putea susține într-un eventual proiect prezidențial în 2030, Alina Gorghiu a răspuns că partidul trebuie să existe până atunci. Ea a spus că, în prezent, prioritatea ar trebui să fie funcționarea României.
„Să ajungem în 2030, ca să ne uităm. Suntem la jumătatea anului 2026. Partidul ăsta trebuie să existe. Or, Ilie Bolojan a ales două strategii total în detrimentul Partidului Național Liberal.
În primul rând, să-l ducă în opoziție. Și vă întreb, din opoziție un partid poate să facă reforme cu 11%, cu 15%? A ales însă și un lucru foarte prost pentru partid. A ales să rupă acest partid.”
Alina Gorghiu a mai spus că nu critica internă l-ar fi deranjat pe Ilie Bolojan, ci faptul că există o soluție guvernamentală care poate funcționa fără el. Aceasta a susținut că România nu poate fi blocată de un calcul politic legat de alegeri viitoare.
„O țară nu poate să fie ținută ostatică unui calcul electoral”
Finalul intervenției Alinei Gorghiu a fost construit în jurul ideii că România are nevoie de decizii rapide, nu de calcule politice pentru anul 2030. Aceasta a invocat inflația, consumul negativ și absorbția fondurilor europene ca probleme care trebuie gestionate acum.
„Și am să vă spun că nu dizidența în interior l-a deranjat. Eu am avut ton critic atunci când orice președinte al Partidului Național Liberal a avut derapaje sau poziții abuzive sau lucruri cu care n-am rezonat. Dar credeți-mă că nu dizidența în interior l-a deranjat. L-a deranjat în momentul acesta că soluția există și că poate exista și funcționa această soluție guvernamentală fără el. De aceea eu vă spun că o țară nu poate să fie ținută ostatică unui calcul electoral de peste câțiva ani.
O țară trebuie să meargă acum, trebuie să funcționeze acum, trebuie să scadă inflația care e la 11% acum, trebuie să iasă din logica asta a celor nouă luni de consum negativ acum, trebuie să absoarbă fondurile europene acum, nu peste trei ani sau patru ani, când vor fi alegeri prezidențiale.”
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