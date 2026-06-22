Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan că blochează România pentru propriul proiect politic: „O țară nu poate să fie ținută ostatică”

Publicat 22 iun. 2026, 10:26 Sursă Realitatea PLUS

Alina Gorghiu, prezentată drept vicepremier în cabinetul Veștea, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus. Aceasta a vorbit despre ultimatumul dat la Congresul PNL, despre tensiunile din interiorul partidului și despre votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alina gorghiuatac ilie bolojan