Noi imagini cu Dacia Striker. Viitorul model, fotografiat din nou în trafic | GALERIE FOTO

Viitoarea Dacia Striker a fost fotografiată aproape fără camuflaj pe drumurile publice, oferind cea mai clară imagine de până acum asupra designului său final. Surprins noul crossover chiar în timp ce alimenta la o stație GPL, modelul de la Mioveni își dezvăluie liniile exterioare și confirmă un detaliu istoric pentru constructorul argeșean: va fi cel mai lung autovehicul produs vreodată sub brandul Dacia.
Dacia a confirmat oficial că noul său model, botezat Striker, își va face debutul pe piață în această vară, urmând ca primele mașini să fie livrate clienților la începutul anului 2027. Deși constructorul păstrează încă secrete o parte din detalii, imaginile spion apărute recent în spațiul public și datele oficiale conturează portretul unui automobil extrem de spațios, gândit special pentru familii mari.
Mai lung decât Bigster: Un break robust cu veleități de SUV
Din punct de vedere vizual, Dacia Striker propune o siluetă inedită. Linia alungită a plafonului, spatele plonjat și montantul posterior înclinat apropie mașina mai degrabă de formatul unui break de familie de mari dimensiuni decât de cel al unui SUV tradițional. Cu toate acestea, Striker va depăși în lungime modelul Bigster și își va păstra caracterul practic datorită unei gărzi la sol generoase și a protecțiilor din plastic specifice mărcii, perfecte pentru drumurile dificile.
Motorizări hibride și versiuni alimentate cu GPL, confirmate la pompă
O serie de fotografii recente au surprins un prototip Dacia Striker în timp ce alimenta la o stație GPL, întărind strategia mărcii de a miza pe combustibili alternativi. Oficialii de la Mioveni au validat deja faptul că gama va include opțiuni plug-in sau clasice pe gaz, alături de variante cu tracțiune integrală.
Cel mai probabil, Striker va împrumuta arhitectura tehnică de la Bigster, oferind clienților două motorizări de top:
Hybrid 155: Un sistem de propulsie full-hybrid bazat pe un motor pe benzină de 1,8 litri, ajutat de două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh. Ansamblul oferă 155 CP printr-o transmisie automată inteligentă, fără ambreiaj.
Hybrid-G 150 4×4: O configurație extrem de atractivă care pune împreună un motor turbo de 1,2 litri (140 CP), un sistem mild-hybrid de 48V, o instalație GPL montată direct din fabrică și un motor electric suplimentar pe puntea spate. Puterea totală combinată ajunge la 154 CP.
Preț competitiv pentru un segment premium
Marea surpriză pregătită de constructorul de la Mioveni este poziționarea financiară a noului model. Dacia a anunțat că prețul de pornire pentru Striker va fi menținut sub pragul de 25.000 de euro, o valoare extrem de competitivă pentru dimensiunile vehiculului și tehnologia oferită.
Chiar dacă elemente esențiale precum volumul exact al portbagajului, designul planșei de bord sau greutatea totală vor fi dezvăluite abia în momentul lansării oficiale din această vară, direcția proiectului este clară: Striker nu concurează direct cu Bigster, ci redefinește conceptul de vehicul de familie accesibil și ecologic.