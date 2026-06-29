Noi imagini cu Dacia Striker. Viitorul model, fotografiat din nou în trafic | GALERIE FOTO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 09:19

Viitoarea Dacia Striker a fost fotografiată aproape fără camuflaj pe drumurile publice, oferind cea mai clară imagine de până acum asupra designului său final. Surprins noul crossover chiar în timp ce alimenta la o stație GPL, modelul de la Mioveni își dezvăluie liniile exterioare și confirmă un detaliu istoric pentru constructorul argeșean: va fi cel mai lung autovehicul produs vreodată sub brandul Dacia.

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