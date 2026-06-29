Președintele Israelului, Isaac Herzog, a sosit în România pentru comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași GALERIE FOTO

Publicat 29 iun. 2026, 10:09 Actualizat 29 iun. 2026, 11:26

Luni, președintele României, Nicușor Dan, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe omologul său israelian, Isaac Herzog. Vizita oficială a șefului statului israelian în țara noastră are loc la invitația oficială a președintelui român.

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