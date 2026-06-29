Președintele Israelului, Isaac Herzog, a sosit în România pentru comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași GALERIE FOTO

Luni, președintele României, Nicușor Dan, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe omologul său israelian, Isaac Herzog. Vizita oficială a șefului statului israelian în țara noastră are loc la invitația oficială a președintelui român.
Vizita de stat a președintelui israelian Isaac Herzog la București este strâns legată de un moment istoric de o importanță deosebită: participarea sa la ceremoniile oficiale care marchează împlinirea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența liderului israelian în România confirmă dinamica excelentă a relațiilor diplomatice din ultimii ani și un angajament profund pentru extinderea cooperării bilaterale pe toate palierele.
Apărarea, securitatea și economia: Pilonii dialogului la nivel înalt
Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat vizează direct identificarea unor noi oportunități pentru extinderea parteneriatului strategic. Discuțiile se vor concentra pe stimularea schimburilor economice și, în mod special, pe intensificarea cooperării tehnico-militare și de securitate.
Soliditatea legăturilor dintre cele două națiuni se bazează atât pe proiecte comerciale de anvergură, cât și pe comunitățile puternice care unesc cultural și istoric România și Israelul.
Educația despre Holocaust și combaterea intoleranței
Pe lângă componenta economică, un loc central pe agenda de lucru îl vor ocupa politicile sociale și educaționale. Cei doi oficiali vor analiza progresele implementate de România în ceea ce privește educația despre Holocaust în școli, precum și strategiile naționale curente pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei și a discursului instigator la ură. De asemenea, se urmărește dinamizarea schimburilor culturale și a contactelor directe între societățile civile din ambele țări.
Analiză de securitate: De la Marea Neagră la Orientul Mijlociu
Contextul geopolitic extrem de tensionat va fi, de asemenea, evaluat în detaliu. Dialogul de la Palatul Cotroceni va abordat impactul direct pe care conflictele din vecinătatea estică a României (zona Mării Negre) și cele din Orientul Mijlociu îl au asupra stabilității globale. Cei doi președinți vor schimba perspective legate de securitatea regională, gestionarea crizelor actuale și atenuarea efectelor negative ale acestor turbulențe asupra economiei mondiale.