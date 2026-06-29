Un copil aflat într-un cărucior a fost acroșat de un autobuz. Momentul a fost surprins de camerele video

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 15:27

Un incident rutier care putea avea consecințe dramatice a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce imaginile au surprins momentul în care un autobuz acroșează un cărucior în care se afla un copil.

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