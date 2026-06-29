Un copil aflat într-un cărucior a fost acroșat de un autobuz. Momentul a fost surprins de camerele video

Un incident rutier care putea avea consecințe dramatice a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce imaginile au surprins momentul în care un autobuz acroșează un cărucior în care se afla un copil.
Înregistrarea, despre care se spune că ar fi fost realizată într-o țară vorbitoare de limbă latină, a fost distribuită de Tavi Perțea, fost polițist rutier cunoscut pentru materialele sale de educație rutieră publicate în mediul online.
Accidentul s-a produs într-o fracțiune de secundă
Din imaginile apărute online se observă cum o femeie împinge căruciorul pe partea carosabilă, iar la un moment dat acesta este lovit de un autobuz aflat în mers.
Impactul răstoarnă căruciorul, însă, potrivit informațiilor prezentate odată cu imaginile, copilul nu a suferit răni grave.
Întregul incident s-a desfășurat în doar câteva secunde și evidențiază cât de rapid se poate transforma o clipă de neatenție într-o situație extrem de periculoasă.
Tavi Perțea: „Nu ai cum să mergi pe carosabil cu un copil”
Distribuind imaginile, Tavi Perțea a transmis un mesaj ferm privind responsabilitatea pietonilor în trafic.
„Tu, ca mamă, n-ai cum să mergi așa, de dorul lelii, pe carosabil”, a comentat fostul polițist, subliniind că astfel de comportamente pot avea consecințe tragice.
Acesta nu a precizat țara în care a avut loc incidentul, însă a folosit imaginile ca exemplu pentru a atrage atenția asupra regulilor de circulație și a riscurilor la care se expun pietonii.
Specialiștii atrag atenția asupra siguranței copiilor în trafic
Experții în siguranță rutieră recomandă ca traversarea drumurilor să se facă exclusiv prin locurile special amenajate și numai după o asigurare temeinică, chiar și atunci când pietonii beneficiază de prioritate.
De asemenea, deplasarea pe carosabil în afara zonelor destinate pietonilor poate reduce considerabil timpul de reacție al șoferilor, mai ales în zonele aglomerate sau cu vizibilitate redusă.