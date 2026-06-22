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Politica· 1 min citire
Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”
PNL
Publicat22 iun. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS
Liberalul Alin Tișe a criticat dur atitudinea partidului său faţă de formarea unui nou Executiv. Președintele Consiliului județean Cluj îi blamează pe colegii săi pentru indecizia acestora într-o situație de criză.
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