Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”

Publicat 22 iun. 2026, 17:32 Sursă Realitatea PLUS

Vicepremierul interimar, Oana Gheorghiu, a explicat, în faţa Congresului PNL, de ce a decis să se alăture echipei lui Ilie Bolojan în calitate de vicepreşedinte al partidului.

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