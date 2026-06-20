Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL. Bolojan le-a propus funcții de conducere în partid - SURSE
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru
Publicat20 iun. 2026, 13:13
SursăRealitatea PLUS
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, filiala Sector 6, conform surselor Realitatea PLUS.
Citește și
- 13:08Ion Cristoiu: „Ciucu este un personaj corupt, iar Fritz este un bandit”
- 12:49Dan Dungaciu: „Nu votăm un guvern din care AUR nu face parte. Alegerile anticipate ar rezolva problemele României” - VIDEO
- 12:12Dan Dungaciu, despre evenimentul AUR-Patriots Network de la Parlament: „Viitorul Europei va depinde de politicile și partidele suveraniste”
- 11:45Ultima zvâcnire a progresiștilor de a păstra puterea. Miza de a-l ține pe Bolojan în fruntea Guvernului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News