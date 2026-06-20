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Politica· 1 min citire

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL. Bolojan le-a propus funcții de conducere în partid - SURSE

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iun. 2026, 13:13
SursăRealitatea PLUS

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL, filiala Sector 6, conform surselor Realitatea PLUS.

UPDATE

Gheorghiu și Pîslaru vor face parte din conducerea PNL, conform propunerii pe care o va face Bolojan mâine la Congres. Ciucu va fi în continuare prim-vicepreședintele PNL.

De asemenea, și Alexandru Muraru va primi o funcție în conducerea PNL.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Surse politice susțin că Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al muncii și vicepremierul Oana Gheorghiu s-au înscris astăzi în Partidul Național Liberal, mai exact, în filiala de la Sectorul 6, acolo unde președinte al Partidului este Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6, cel care l-a înlocuit pe Ciprian Ciucu.

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, noii membrii ai PNL

Aceleași surse politice spun că mâine, în cadrul congresului, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru ar urma să primească funcții de conducere în partid.

Deși ar avea nevoie de o vechime pentru acest lucru, susțin aceleași surse că poate fi dată o derogare. Rămâne de văzut dacă vor fi în echipa de conducere de la vârf sau vor primi alte funcții în PNL.

Realitatea PLUS i-a contactat pe Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru pentru un punct de vedere, însă nu au oferit niciun răspuns până la această oră.

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