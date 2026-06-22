George Simion: „Prima opțiune sunt alegerile anticipate” / Provocare pentru Nicușor Dan: „Să spună public ce crede despre AUR, apoi să ne ceară voturile pentru Veștea”

Publicat 22 iun. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Liderul AUR George Simion a reiterat luni că prima opțiune politică a formațiunii pe care o conduce rămâne organizarea de alegeri anticipate, respingând totodată speculațiile privind negocieri de culise sau tranzacționarea voturilor parlamentarilor săi.

Distribuie articolul