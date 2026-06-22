George Simion: „Prima opțiune sunt alegerile anticipate” / Provocare pentru Nicușor Dan: „Să spună public ce crede despre AUR, apoi să ne ceară voturile pentru Veștea”

Liderul AUR George Simion a reiterat luni că prima opțiune politică a formațiunii pe care o conduce rămâne organizarea de alegeri anticipate, respingând totodată speculațiile privind negocieri de culise sau tranzacționarea voturilor parlamentarilor săi.
Prima decizie, prima alegere, prima opțiune politică a formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor sunt alegerile anticipate. În continuare, ne dorim să ajungem la voința poporului. Noi ne dorim alegeri anticipate. Faptul că totodată suntem deschiși pentru dialog, nu urâm, nu vrem să dispară unii și alții din viața publică, din viața politică, faptul că vedem și lucruri bune și lucruri rele e un semn de normalitate și cred că toți ar trebui să fim deschiși spre o atare normalitate înclinată spre dialog.
Liderul suveraniștilor a respins categoric zvonurile că formațiunea sa ar fi în negocieri pentru susținerea unor candidați sau că parlamentarii săi ar putea fi atrași în alte configurații politice.
După cum vedeți, doar dumneavoastră vă gândiți că s-a răzgândit AUR, că tranzacționează George Simion voturi la bucată sau că o să ne ia pe unul sau pe altul dintre parlamentarii AUR. Uitați-vă bine la ce este, doamne, și acești domni. Sunt oameni de onoare, sunt oameni care nu se vând, nu sunt de vânzare, sunt oameni care nu trădează, sunt oameni care merg până la capăt. Despre asta este AUR și despre asta este poporul român.
Simion, provocare pentru Nicușor Dan
Simion l-a invocat și pe președintele Nicușor Dan, cerându-i să clarifice public dacă consideră AUR un partid extremist, în contextul în care Guvernul ar putea avea nevoie de voturile AUR.
Liderul AUR a respins și eticheta de partid „anti-occidental”, afirmând că în perioada recentă a menținut legătura cu parteneri din SUA, Italia, Franța și Polonia, care „sunt dispuși să ajute România".
Totuși, nu putem să ducem acest demers pe care îl anunțăm în desuet. Așteptăm să ni se explice dacă suntem sau nu extremiști, dacă suntem sau nu anti-occidentali. Noi ne considerăm foarte pro-occidentali și am ținut în, mai ales în aceste zile, în timpul acestei crize, legătura cu omologii noștri din Statele Unite, care sunt dispuși să ajute România. Și nu doar din Statele Unite, ci din Italia și din Franța și din Polonia, deci suntem dispuși la dialog.
Ar trebui să nuanțeze, domnul Nicușor Dan, dacă este nevoie de voturile AUR, transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR, dacă este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea. E ceva rău. Și atunci nu eu am creat această criză politică, ei nu s-au mai înțeles. Cei care spuneau că noi suntem o amenințare, un mare pericol. Deci, domnul Nicușor Dan, poate să-și nuanțeze declarațiile și eu, de-a lungul vremii, am nuanțat anumite declarații, are și dumnealui această ocazie.