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Politica· 2 min citire
Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 17:11
Actualizat22 iun. 2026, 17:15
Votul pentru Guvernul Veștea, în plenul reunit al Parlamentului, ar putea fi amânat. Potrivit unor surse politice, PSD ia în calcul amânarea procedurii, după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea politică pe care o conduce nu va vota noul Executiv.
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