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Politica· 1 min citire

Situație penibilă pentru Bolojan. Scaune goale când a vorbit

Congresul lui Ilie Bolojan

Congresul lui Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 18:17
SursăRealitatea PLUS

Situație penibilă pentru Ilie Bolojan în cadrul congresului PNL! Premierul demis a fost nevoit să-și țină discursul în fața sălii aproape goale, fiindcă majoritatea delegaților au dat bir cu fugiții după vot și nu au stat să aștepte rezultatele.

Ilie Bolojan a vorbit la congres cu sala aproape goală

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