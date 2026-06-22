Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Situație penibilă pentru Bolojan. Scaune goale când a vorbit
Congresul lui Ilie Bolojan
Publicat22 iun. 2026, 18:17
SursăRealitatea PLUS
Situație penibilă pentru Ilie Bolojan în cadrul congresului PNL! Premierul demis a fost nevoit să-și țină discursul în fața sălii aproape goale, fiindcă majoritatea delegaților au dat bir cu fugiții după vot și nu au stat să aștepte rezultatele.
Citește și
- 18:15Protest la Parlament: Funcționarii publici intră în grevă japoneză în plină învestire a Guvernului
- 17:32Cum a mințit Oana Gheorghiu că nu urmărește nicio miză politică: „Am venit să pun stăpânire pe PNL!”
- 17:15Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”
- 17:11Votul pentru Guvernul Veștea, sub semnul întrebării. PSD ia în calcul amânarea procedurii, după anunțul lui George Simion-SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News