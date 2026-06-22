Situație penibilă pentru Bolojan. Scaune goale când a vorbit

Publicat 22 iun. 2026, 18:17 Sursă Realitatea PLUS

Situație penibilă pentru Ilie Bolojan în cadrul congresului PNL! Premierul demis a fost nevoit să-și țină discursul în fața sălii aproape goale, fiindcă majoritatea delegaților au dat bir cu fugiții după vot și nu au stat să aștepte rezultatele.

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