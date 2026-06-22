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Evaluarea Națională 2026: peste 4.500 de elevi au absentat la proba de Limba Română. Patru candidați au fost eliminați

Evaluarea Națională 2026

Evaluarea Națională 2026

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 17:09

Evaluarea Națională 2026 a debutat luni cu proba scrisă la Limba și literatura română, susținută de absolvenții clasei a VIII-a din întreaga țară. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, mii de elevi nu s-au prezentat la examen, iar câțiva candidați au fost eliminați pentru nerespectarea regulamentului.

Mii de absenți la prima probă a examenului

Conform informațiilor oficiale, la proba de Limba și literatura română au fost înscriși 148.268 de elevi. Dintre aceștia, 4.551 nu s-au prezentat în centrele de examen, fiind consemnați ca absenți.

În același timp, patru elevi au fost eliminați din examen după ce au încălcat regulile impuse pentru desfășurarea probelor scrise.

Examenul s-a desfășurat în aproape 3.000 de centre

Prima probă a Evaluării Naționale a avut loc în 2.956 de unități de învățământ organizate ca centre de examen. Candidații au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul de lucru fiind de 120 de minute din momentul distribuirii acestora.

Evaluarea Națională reprezintă unul dintre cele mai importante examene pentru absolvenții de gimnaziu, rezultatele obținute fiind decisive pentru admiterea la liceu.

Când vor fi afișate rezultatele

Ministerul Educației a anunțat că primele rezultate ale Evaluării Naționale vor fi publicate pe 1 iulie. După afișarea notelor, elevii nemulțumiți vor putea depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate pe 8 iulie, după finalizarea procesului de recorectare.

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere în clasa a IX-a este reprezentată exclusiv de media generală obținută la Evaluarea Națională. Aceasta se calculează ca medie aritmetică a notelor primite la probele susținute în cadrul examenului.

Calculul se realizează cu două zecimale, fără rotunjire, iar rezultatul final stabilește ierarhia elevilor pentru repartizarea computerizată în învățământul liceal.

Pentru cei peste 148.000 de absolvenți de gimnaziu înscriși la examen, Evaluarea Națională rămâne etapa decisivă care le poate influența parcursul educațional și alegerea liceului dorit.

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