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Educatie· 2 min citire
Evaluarea Națională 2026: peste 4.500 de elevi au absentat la proba de Limba Română. Patru candidați au fost eliminați
Evaluarea Națională 2026
Evaluarea Națională 2026 a debutat luni cu proba scrisă la Limba și literatura română, susținută de absolvenții clasei a VIII-a din întreaga țară. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, mii de elevi nu s-au prezentat la examen, iar câțiva candidați au fost eliminați pentru nerespectarea regulamentului.
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