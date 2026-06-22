Evaluarea Națională 2026: peste 4.500 de elevi au absentat la proba de Limba Română. Patru candidați au fost eliminați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 iun. 2026, 17:09

Evaluarea Națională 2026 a debutat luni cu proba scrisă la Limba și literatura română, susținută de absolvenții clasei a VIII-a din întreaga țară. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, mii de elevi nu s-au prezentat la examen, iar câțiva candidați au fost eliminați pentru nerespectarea regulamentului.

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