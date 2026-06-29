Negocieri SUA - Rusia la Moscova? Anunțul de ultimă oră al lui Vladimir Putin

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 13:45

Relațiile tensionate dintre Washington și Moscova ar putea intra într-o nouă fază de negocieri. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, mizează pe o reluare rapidă a contactelor diplomatice cu SUA, condiționată însă de încheierea prealabilă a consultărilor legate de dosarul Iranului.

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