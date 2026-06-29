Pan Zhanle, unul dintre cei mai mari rivali ai lui David Popovici vine în România să se antreneze cu campionul nostru

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 14:36

Campionul olimpic David Popovici va începe un stagiu inedit de pregătire chiar pe teren propriu. Înotătorul român a dezvăluit că se va antrena cot la cot cu deținătorul recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, după ce delegația asiatică a ales să vină în România pentru acest cantonament istoric.

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