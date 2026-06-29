Nicușor Dan, după discuțiile cu președintele Israelului: „Avem o relație puternică pe toate planurile”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 12:35

Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, se află în vizită oficială în România, fiind primit cu onoruri militare la Palatul Cotroceni. La discuțiile la nivel înalt privind securitatea și economia a participat și edilul Capitalei, Nicușor Dan, care a subliniat importanța legăturilor strânse și puternice dezvoltate la nivel politic și uman între cele două țări.

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