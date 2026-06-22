Toți cei cinci marinari dispăruți după scufundarea remorcherului Astana au fost recuperați

Toți cei cinci marinari dispăruți în luna martie, după scufundarea remorcherului Astana în zona Portului Midia, au fost găsiți și recuperați. Anunțul a fost făcut luni de Midia Marine Terminal, după ce trupul ultimului marinar rămas dispărut a fost localizat de scafandri și adus la țărm.
Operațiunile au continuat și după încheierea căutărilor oficiale la bordul remorcherului, iar echipele implicate au folosit scanări subacvatice realizate în ultimele zile pentru a identifica zona în care se afla trupul celui de-al cincilea marinar. Remorcherul rămâne în Dana 1 a Portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă.
Ultimul marinar dispărut a fost găsit de scafandri
Midia Marine Terminal a transmis că trupul ultimului coleg dispărut a fost găsit de scafandri și adus la mal. Compania a precizat că, deși șansele erau foarte reduse, operațiunile au continuat cu același obiectiv: recuperarea marinarului și redarea acestuia familiei.
”MMT şi ARAS Salvage anunţă încheierea operaţiunilor de căutare şi recuperare a colegilor dispăruţi în urma tragediei remorcherului. Trupul ultimului coleg dispărut a fost găsit de scafandri şi adus la ţărm astăzi. După încheierea oficială a operaţiunilor de căutare la bordul remorcherului, MMT a continuat neîntrerupt eforturile pentru găsirea colegului rămas dispărut. Deşi şansele erau extrem de reduse, toate echipele implicate s-au concentrat pe un singur obiectiv: să îl aducă acasă”, transmite compania.
Potrivit MMT, localizarea trupului a fost posibilă în urma scanărilor subacvatice realizate de contractor în ultimele zile. Scafandrii au reușit astfel să îl găsească în zona în care remorcherul Astana s-a scufundat.
Toți cei cinci membri ai echipajului au fost redați familiilor
Compania a precizat că, în acest moment, toți cei cinci marinari implicați în tragedie au fost recuperați. Doi dintre ei au fost găsiți imediat după accident, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal, iar ultimul a fost recuperat luni.
”Ca urmare a eforturilor susţinute, la acest moment toţi cei cinci colegi implicaţi în acest tragic incident au fost recuperaţi şi redaţi familiilor lor. Doi dintre ei au fost recuperaţi imediat după producerea accidentului, alţi doi după ridicarea şi aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi”, precizează MMT.
Midia Marine Terminal a mai transmis că va continua să ofere sprijin pentru investigația aflată în desfășurare. Ancheta trebuie să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia din luna martie.
MMT transmite un mesaj pentru familiile marinarilor
După recuperarea tuturor celor cinci marinari, compania a transmis un mesaj de compasiune pentru familiile îndoliate. Reprezentanții MMT au subliniat că oamenii pierduți în acest accident nu au fost doar membri ai echipei, ci colegi apropiați, profesioniști și prieteni.
”Le transmitem încă o dată familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune şi solidaritate. Totodată, subliniem că aceşti cinci oameni au fost mai mult decât membri ai echipei noastre. Au fost prieteni, profesionişti dedicaţi şi oameni alături de care am împărtăşit ani de muncă, provocări şi reuşite. Le vom păstra vie amintirea”, este mesajul companiei.
Remorcherul Astana se află în continuare în Dana 1 a Portului Midia. Nava este sub coordonarea organelor de anchetă, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs scufundarea.
Remorcherul Astana s-a scufundat în luna martie
Remorcherul Astana s-a scufundat pe 18 martie, la aproximativ opt kilometri de Portul Midia. La momentul tragediei, nava se afla în zona terminalului Monbuoy, în timpul unei manevre în care era implicată și nava-tanc Amades. Directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanța, Adrian Stancu, relata atunci că remorcherul Astana a anunțat prin stația radio că motoarele principale s-au oprit și că nava a rămas fără propulsie. La scurt timp, remorcherul a fost observat răsturnat, apoi s-a scufundat.
"Nava-tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală", relata la acel moment Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.
Familiile au ridicat semne de întrebare după tragedie
Echipajul remorcherului era format din cinci cetățeni români. Unul dintre marinari a fost scos din apă imediat după accident și predat echipajelor medicale, care au încercat să îl resusciteze, însă acesta nu a putut fi salvat. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit ulterior de scafandrii Forțelor Navale, iar ceilalți trei membri ai echipajului au fost căutați în continuare.
Familiile marinarilor dispăruți după scufundarea remorcherului au susținut că nava era una de asistare, aprovizionare sau schimburi de tură și că nu ar fi fost pregătită pentru acea manevră la tancul petrolier. Ancheta aflată în desfășurare urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei și responsabilitățile în acest caz.