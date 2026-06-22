Toți cei cinci marinari dispăruți după scufundarea remorcherului Astana au fost recuperați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:19

Toți cei cinci marinari dispăruți în luna martie, după scufundarea remorcherului Astana în zona Portului Midia, au fost găsiți și recuperați. Anunțul a fost făcut luni de Midia Marine Terminal, după ce trupul ultimului marinar rămas dispărut a fost localizat de scafandri și adus la țărm.

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