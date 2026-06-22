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Locale· 1 min citire
Tragedie pe E58, în Iași: un șofer a murit după ce mașina sa a fost strivită de un tir
Accident grav în Iași/ Sursa foto: Botoșaninews.ro
Un accident rutier mortal s-a produs luni pe drumul european E58, pe raza localității Răchiteni, din județul Iași. Evenimentul a avut loc între Târgu Frumos și Roman.
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