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Tragedie pe E58, în Iași: un șofer a murit după ce mașina sa a fost strivită de un tir

Accident grav în Iași/ Sursa foto: Botoșaninews.ro

Accident grav în Iași/ Sursa foto: Botoșaninews.ro

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:26

Un accident rutier mortal s-a produs luni pe drumul european E58, pe raza localității Răchiteni, din județul Iași. Evenimentul a avut loc între Târgu Frumos și Roman.

Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina pe care o conducea a fost strivită de un TIR. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul autoturismului a rămas încarcerat și a murit pe loc. Din primele informații, autoturismul a pătruns pe contrasens și a lovit camionul care circula pe drumul european E58.

În urma impactului, TIR-ul a ieșit în afara părții carosabile. Mașina condusă de bărbat a fost grav avariată, iar șoferul a rămas prins între fiarele contorsionate. Accidentul a blocat intervenția rapidă a echipajelor, care au fost nevoite să acționeze pentru descarcerarea victimei.

Pompierii din Târgu Frumos au intervenit la locul accidentului

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Târgu Frumos, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași. Echipajele au acționat pentru scoaterea victimei din autoturismul distrus. Intervenția a fost una dificilă, având în vedere modul în care mașina a fost afectată în urma impactului cu TIR-ul. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea șoferului.

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