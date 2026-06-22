Cea mai înaltă statuie a lui Messi din lume, inaugurată în Argentina. Edificiul, imediat batjocorit pe internet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:06

Orașul argentinian Cutral Co a inaugurat duminică o sculptură monumentală de 26 de metri înălțime și 70 de tone care îl înfățișează pe Lionel Messi îngenuncheat, cu trofeul Cupei Mondiale între picioare. Creată de artistul local Aldo Beroisa, aceasta devine cea mai înaltă statuie dedicată starului argentinian din lume, depășind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata, India.

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