Cea mai înaltă statuie a lui Messi din lume, inaugurată în Argentina. Edificiul, imediat batjocorit pe internet

Orașul argentinian Cutral Co a inaugurat duminică o sculptură monumentală de 26 de metri înălțime și 70 de tone care îl înfățișează pe Lionel Messi îngenuncheat, cu trofeul Cupei Mondiale între picioare. Creată de artistul local Aldo Beroisa, aceasta devine cea mai înaltă statuie dedicată starului argentinian din lume, depășind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata, India.
Îmbrăcat în tricoul naționalei Argentinei, Messi apare triumfător, cu mâna stângă pe inimă și mâna dreaptă ridicată spre cer. Însă reacția publicului online a fost departe de admirație.
Internetul nu iartă: „E chiar urâtă”
Culoarea albă imaculată și înfățișarea personajului au declanșat un val de glume și critici pe rețelele de socializare. Unii utilizatori au observat o asemănare surprinzătoare cu selecționerul Lionel Scaloni, alții chiar cu rivalul de o viață, Cristiano Ronaldo.
„Îi dă statuii lui Ronaldo o luptă serioasă”, a ironizat un internaut, referindu-se la celebrul bust de bronz nereușit al portughezului. „Bunul gust e atât de dificil", a glumit altul, în timp ce mulți s-au rezumat la un simplu: „Săracul Lionel.”
Localnicii sunt mândri: „Messi este un exemplu pentru noi”
Criticile nu au umbrit entuziasmul locuitorilor din Cutral Co, un oraș de 40.000 de suflete pierdut în stepele deșertului patagonian. Monumentul are și o misiune practică: promovarea turismului în provincia Neuquén, autorităților locale sperând că fanii lui Messi din toată lumea vor face drumul până în această regiune îndepărtată.
Sculptorul Beroisa, rezident al orașului și specialist în lucrări gigantice, a explicat pentru Le Monde că a depășit comanda inițială din proprie inițiativă: „Primăria mi-a cerut un Messi în mărime naturală, dar mi s-a părut prea mic pentru cineva de statura lui. Cariera lui Messi este un exemplu pentru noi.”
Cutral Co fusese deja desemnat „capitala provincială a clădirilor” în 2024, datorită colecției sale de sculpturi colosale, printre care un Hristos de 15 metri și o reprezentare a Cinei celei de Taină, ambele semnate tot de Beroisa.