Valul de căldură extremă persistă. Cod roșu de caniculă în aproape toată țara, urmat de furtuni violente și o răcorire a vremii

România rămâne sub asediul temperaturilor extreme și al nopților tropicale atât astăzi, cât și mâine. Meteorologul de serviciu, Ana Catrina, a avertizat, la Realitatea PLUS, că cea mai mare parte a țării se află sub incidența unui cod roșu de caniculă, excepție făcând doar Dobrogea și estul Munteniei, regiuni care se vor afla sub cod portocaliu.
Recorduri absolute de temperatură și disconfort de nesuportat
În zonele vizate de codul portocaliu, maximele vor oscila între 32 de grade în Delta Dunării și 38 de grade în restul teritoriului. În schimb, județele aflate sub avertizare cod roșu se vor confrunta cu temperaturi maxime extreme, care se vor situa între 35 și 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.
Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat în aceste zile, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități pe arii extinse.
Când scăpăm de caniculă? Vremea se răcește de miercuri
Potrivit reprezentantei ANM, o schimbare semnificativă de temperatură va avea loc la mijlocul săptămânii. De miercuri, vom asista la o răcorire vizibilă a vremii în sud-vestul țării, precum și local în sud și în centru, zone unde aerul cald va fi înlocuit de instabilitate atmosferică. În restul regiunilor, vremea va rămâne călduroasă, iar în nord și nord-vest va continua să fie caniculară pe arii restrânse.
Calendarul furtunilor: Unde și când lovește instabilitatea
Manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea treptat, după următorul calendar prezentat de meteorolog:
Luni (astăzi): Ploile sunt așteptate pe arii restrânse, în special după-amiaza și seara, în zonele de deal și de munte.
Marți: Din a doua parte a zilei, fenomenele se vor extinde în zonele montane și submontane. Spre seară, furtunile vor lovi în Crișana, Maramureș și Transilvania, iar în cursul nopții vor ajunge în sudul Olteniei.
Miercuri: Din a doua parte a zilei, instabilitatea va deveni de interes major în Oltenia, Muntenia, la munte, iar ulterior, local, și în restul țării.
Vijelii, grindină și cantități mari de apă
Ana Catrina a subliniat că episoadele de instabilitate atmosferică vor aduce averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului, vijelii pe arii restrânse și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi semnificative, urmând să se încadreze între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși chiar 30 de litri pe metru pătrat.