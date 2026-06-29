Valul de căldură extremă persistă. Cod roșu de caniculă în aproape toată țara, urmat de furtuni violente și o răcorire a vremii

Publicat 29 iun. 2026, 07:27 Sursă Realitatea PLUS

România rămâne sub asediul temperaturilor extreme și al nopților tropicale atât astăzi, cât și mâine. Meteorologul de serviciu, Ana Catrina, a avertizat, la Realitatea PLUS, că cea mai mare parte a țării se află sub incidența unui cod roșu de caniculă, excepție făcând doar Dobrogea și estul Munteniei, regiuni care se vor afla sub cod portocaliu.

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