Accident cu trei mașini în Vâlcea. Șoferul băut și posibil drogat a fugit de la locul impactului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 10:01

Accidentul a avut loc pe raza localității Copăceni, din județul Vâlcea. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 33 de ani, din orașul Ocnele Mari, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani.

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