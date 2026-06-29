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Accident cu trei mașini în Vâlcea. Șoferul băut și posibil drogat a fugit de la locul impactului

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 10:01

Accidentul a avut loc pe raza localității Copăceni, din județul Vâlcea. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 33 de ani, din orașul Ocnele Mari, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani.

În urma impactului, autoturismul scăpat de sub control a ricoșat într-o a treia mașină.

Șoferul vinovat a plecat de la locul accidentului

După producerea accidentului, șoferul care ar fi provocat impactul a plecat de la fața locului. Acesta a fost prins în scurt timp de polițiști. În urma testării, oamenii legii au constatat că bărbatul era băut. Aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii l-au testat pe șofer și pentru consumul de substanțe interzise, iar testul rapid a indicat un rezultat pozitiv. Conform procedurii, anchetatorii așteaptă acum rezultatele analizelor de laborator. Bărbatul care a provocat accidentul a fost rănit și a ajuns la spital.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Pe numele șoferului a fost deschis dosar penal pentru comiterea mai multor infracțiuni. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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