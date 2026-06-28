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Căldură insuportabilă în România. Piscinele s-au umplut de oameni, iar distracția este în toi - VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS

Băile Felix sunt pline de turiști în acest weekend! Românii au fugit de căldura din marile orașe și fac ședințe de gimnastică în piscine, cu antrenori pregătiți special pentru această perioadă, conform Realitatea PLUS.

Atmosfera este absolut incendiară iar turiștii profită din plin de vremea caldă pentru a se răcori și a se distra. În bazin, o mulțime entuziastă de oameni participă la o ședință dinamică de Kangoo Jumps acvatic, ghidați de instructoare de specialitate. Cei prezenți îmbină utilul cu plăcutul, mărturisind că această mișcare în apă este o metodă excelentă nu doar pentru a învinge canicula, ci și pentru a arde calorii și a se menține în formă.

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