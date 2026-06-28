Căldură insuportabilă în România. Piscinele s-au umplut de oameni, iar distracția este în toi - VIDEO

Publicat 28 iun. 2026, 13:29 Sursă Realitatea PLUS

Băile Felix sunt pline de turiști în acest weekend! Românii au fugit de căldura din marile orașe și fac ședințe de gimnastică în piscine, cu antrenori pregătiți special pentru această perioadă, conform Realitatea PLUS.

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