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Locale· 1 min citire
Căldură insuportabilă în România. Piscinele s-au umplut de oameni, iar distracția este în toi - VIDEO
Publicat28 iun. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS
Băile Felix sunt pline de turiști în acest weekend! Românii au fugit de căldura din marile orașe și fac ședințe de gimnastică în piscine, cu antrenori pregătiți special pentru această perioadă, conform Realitatea PLUS.
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