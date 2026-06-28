Nicușor Dan, mesaj puternic la 85 de ani de la Pogromul de la Iași: „Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 iunie 2026, un mesaj în cadrul ceremoniei de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Mesajul a fost prezentat de Vlad Ionescu, Consilier de Stat în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, la ceremonia organizată la Cimitirul Evreiesc din Iași.
Șeful statului a vorbit despre importanța păstrării memoriei victimelor, despre responsabilitatea față de adevărul istoric și despre pericolul discursului instigator la ură, care continuă să apară în spațiul public.
„Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați…”
Mesajul transmis de președintele României a început cu o trimitere la memoria victimelor și la ideile lui Elie Wiesel.
„Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați…”
Nicușor Dan a arătat că aceste cuvinte amintesc de faptul că memoria nu este doar un gest simbolic, ci și o formă de responsabilitate.
„Aceste cuvinte, care sintetizează profund filosofia de viață a lui Elie Wiesel, ne amintesc că memoria este o formă de dreptate, de demnitate și de responsabilitate.”
Pogromul de la Iași, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria României
Președintele a transmis că Pogromul de la Iași rămâne una dintre cele mai tragice pagini din istoria României. Acesta a subliniat că evenimentele din iunie 1941 au fost urmarea antisemitismului, intoleranței și urii îndreptate împotriva evreilor.
„Comemorăm astăzi 85 de ani de la Pogromul de la Iași, una dintre cele mai tragice și dureroase pagini din istoria României. Pogromul din iunie 1941 rămâne o cicatrice adâncă în istoria și conștiința națională, o consecință devastatoare a antisemitismului, a intoleranței și a urii îndreptate împotriva semenilor.”
Nicușor Dan a amintit și de scriitorul Mihail Sebastian, care a surprins în jurnalul său trauma provocată de masacrul de la Iași.
„Masacrul de la Iași este o obsesie de care nu scăpăm”, a notat Mihail Sebastian, potrivit mesajului transmis de președinte.
Comemorarea, un act de responsabilitate
În mesajul său, președintele a spus că, la 85 de ani de la acele atrocități, România are datoria de a păstra vie memoria victimelor și de a reafirma angajamentul față de adevărul istoric.
„La 85 de ani de la aceste atrocități, avem datoria de a ne pleca frunțile în fața memoriei victimelor și de a reafirma, cu deplină responsabilitate, angajamentul nostru față de adevărul istoric. Comemorarea nu este doar un act de aducere-aminte, ci și o expresie a respectului pentru demnitatea umană și o garanție că lecțiile trecutului nu vor fi uitate.”
Șeful statului a subliniat că Pogromul de la Iași nu a fost doar tragedia unei comunități, ci o traumă pentru întreaga societate românească.
Avertisment privind discursul urii
Nicușor Dan a atras atenția că, într-un context în care discursul instigator la ură reapare în spațiul public, comemorarea Pogromului de la Iași are și rolul unui avertisment.
„Astfel, într-un context în care discursul instigator la ură începe din nou să fie rostit cu voce tare în spațiul public, atât în România, cât și în Europa, comemorarea de astăzi capătă o semnificație suplimentară. Ea nu mai este doar un gest simbolic de reculegere, ci și un avertisment. Ne reamintește că pericolul nu a dispărut, că extremismul și revizionismul istoric, adesea mascate în formule aparent legitime de discurs public, rămân tentații reale.”
Președintele a mai transmis că răul nu începe direct prin violență extremă, ci prin tolerarea discriminării, a stereotipurilor și a excluderii.
Educația, esențială pentru ca tragediile trecutului să nu se repete
În mesajul transmis la Iași, Nicușor Dan a vorbit și despre rolul educației în combaterea extremismului, antisemitismului și manipulării.
„Educația rămâne cea mai puternică formă de prevenție împotriva repetării unor asemenea tragedii. Tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust și despre responsabilitățile care au făcut posibile aceste crime. Numai prin cunoaștere, spirit critic și cultivarea respectului față de diversitate putem construi o societate rezilientă în fața manipulării, a urii și a extremismului.”
Președintele a spus că România are obligația de a păstra locurile memoriei, mărturiile supraviețuitorilor și rezultatele cercetării istorice, astfel încât generațiile viitoare să înțeleagă ce s-a întâmplat și de ce asemenea atrocități nu trebuie să se mai repete.
Omagiu pentru victime și supraviețuitori
Nicușor Dan a transmis că România a făcut progrese în protejarea drepturilor omului și în combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și discursului instigator la ură. Totodată, acesta a subliniat că procesul memoriei trebuie continuat.
„Împreună, astăzi la Iași, ne angajăm să nu cădem în capcana ,,banalității răului”, concept formulat de Hannah Arendt, și să rămânem vigilenți în fața intoleranței, discriminării și urii.”
Președintele a adus un omagiu victimelor, supraviețuitorilor și celor care au avut curajul să se opună răului.
„La această comemorare, aducem un omagiu victimelor, supraviețuitorilor și tuturor celor care au avut curajul să se opună răului și să salveze vieți omenești în vremuri de întuneric moral. Memoria lor ne obligă să rămânem vigilenți și să apărăm, zi de zi, valorile umanității, ale demnității și ale conviețuirii pașnice.”
La final, șeful statului a transmis un mesaj de respect pentru memoria victimelor Pogromului de la Iași.
„Fie ca amintirea victimelor Pogromului de la Iași să rămână veșnic vie în conștiința noastră și să ne călăuzească în construirea unei societăți întemeiate pe adevăr, respect, solidaritate și pace.”