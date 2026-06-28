Nicușor Dan, mesaj puternic la 85 de ani de la Pogromul de la Iași: „Nu mor cu adevărat decât cei care sunt uitați”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 11:01

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 28 iunie 2026, un mesaj în cadrul ceremoniei de comemorare a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Mesajul a fost prezentat de Vlad Ionescu, Consilier de Stat în cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, la ceremonia organizată la Cimitirul Evreiesc din Iași.

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