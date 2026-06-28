Anchetele dronelor de la Galați și Constanța bat pasul pe loc. Ucraina nu a transmis încă detalii despre incidentul din port

Publicat 28 iun. 2026, 07:53 Sursă Realitatea PLUS

Se iau primele măsuri după incidentele fără precedent cu drone de la Galați și Constanța. Deși ucrainenii au fost somați de autoritățile române să dea detalii despre incidentul din Portul Constanța, anchetele sunt departe de a fi finalizate, potrivit Realitatea PLUS.

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