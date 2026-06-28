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Anchetele dronelor de la Galați și Constanța bat pasul pe loc. Ucraina nu a transmis încă detalii despre incidentul din port

Dronă Constanța

Dronă Constanța

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 07:53
SursăRealitatea PLUS

Se iau primele măsuri după incidentele fără precedent cu drone de la Galați și Constanța. Deși ucrainenii au fost somați de autoritățile române să dea detalii despre incidentul din Portul Constanța, anchetele sunt departe de a fi finalizate, potrivit Realitatea PLUS.

În paralel însă, Ministerul Apărării anunță că sistemul anti-dronă MEROPS, venit de la americani este acum integrat și operațional. Și se ia în calcul inclusiv achiziția unor drone de supraveghere pentru Garda de Coastă prin programul SAFE.

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