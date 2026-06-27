Directorul OJFIR Constanța, reținut pentru cumpărare de influență. Ar fi dat 110.000 de euro unui procuror

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iun. 2026, 12:28

Dumitru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost reținut vineri, 26 iunie, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de cumpărare de influență, după audierea la Parchetul General, într-un dosar în care sunt cercetați și procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.

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