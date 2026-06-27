Directorul OJFIR Constanța, reținut pentru cumpărare de influență. Ar fi dat 110.000 de euro unui procuror

Dumitru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost reținut vineri, 26 iunie, pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de cumpărare de influență, după audierea la Parchetul General, într-un dosar în care sunt cercetați și procurorii constănțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat reținerea unui bărbat acuzat că ar fi oferit 110.000 de euro unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Banii ar fi fost dați în schimbul unor intervenții pentru soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative sau profesionale.
Potrivit Constanța INFO, persoana reținută este Dumitru Daniel Learciu, directorul OJFIR Constanța.
Procurorii vorbesc despre patru acte materiale
Potrivit comunicatului PÎCCJ, suspectul este acuzat de patru acte materiale de cumpărare de influență. Cazul este conex dosarului în care doi procurori constănțeni sunt cercetați pentru trafic de influență și instigare la abuz în serviciu.
Anchetatorii susțin că faptele ar fi avut loc chiar în birourile parchetului. Learciu ar fi alimentat în mod repetat cu bani un dulap din biroul procurorului Gigi Valentin Ștefan, în schimbul unor intervenții în dosare sau situații în care ar fi avut interese directe.
„În perioada decembrie 2025, aprilie 2026, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie şi 27 aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, inculpatul a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 euro şi bunuri unui procuror, care, în prealabil, s-a prevalat de influenţa reală şi autoritatea conferite de funcţia deţinută şi a lăsat impresia că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul unor instituţii sau autorităţi publice ori asupra altor persoane cu atribuţii decizionale, în scopul de a-l determina pe magistratul procuror să-şi exercite influenţa, direct sau în mod mediat, asupra acestora”, se arată în comunicatul PÎCCJ.
Banii ar fi fost puși într-un dulap din biroul procurorului
Referatul cu propunerea de arestare preventivă descrie mai multe momente care ar fi fost surprinse în înregistrări ambientale. Pe 20 aprilie 2026, Learciu i-ar fi înmânat procurorului două teancuri de bani, pe care le-ar fi pus direct în dulapul mic din biroul acestuia.
O săptămână mai târziu, pe 27 aprilie, scena s-ar fi repetat. Potrivit Constanța Info, Learciu ar fi spus atunci: „am zis să nu înceapă săptămâna…”.
Prima plată documentată ar data din 12 decembrie 2025. Atunci, Learciu i-ar fi adus procurorului o pungă de cadou din care, după plecarea vizitatorului, Gigi Valentin Ștefan ar fi scos mai multe teancuri de bani.
Dosar cu ramificații extinse
Ancheta are o structură amplă. Procurorul Gigi Valentin Ștefan este cercetat pentru trafic de influență și trafic de influență în formă continuată. Procurorul Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, Learciu ar fi apelat frecvent la procurorul Ștefan pentru intervenții diferite. Printre acestea s-ar fi aflat recuperarea permisului de conducere, verificări în dosare penale, facilitarea accesului la demnitari sau sprijin în proiecte economice, inclusiv într-un proiect de parc eolian.
Discuțiile interceptate ar indica și legături cu oficiali din Galați, Tulcea și ANRE. La 14 mai 2026, când a fost informat că are calitatea de suspect, Learciu a declarat că nu recunoaște faptele.
Propunerea de arestare preventivă a ajuns la Înalta Curte
Referatul cu propunerea de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți de la Înalta Curte de Casație și Justiție.