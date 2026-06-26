Accident grav într-o intersecție din Sibiu. O mașină a fost proiectată în zidul unei case-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 22:24

Un accident rutier grav a avut loc vineri seară, într-o intersecție din municipiul Sibiu, într-e două autoturisme. Una dintre mașini a fost proiectatată pe trotuar, după care s-a izbit de zidul unei case.

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