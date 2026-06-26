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Accident grav într-o intersecție din Sibiu. O mașină a fost proiectată în zidul unei case-FOTO

FOTO: Ora de Sibiu/Colaj Realitatea.NET

FOTO: Ora de Sibiu/Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 22:24

Un accident rutier grav a avut loc vineri seară, într-o intersecție din municipiul Sibiu, într-e două autoturisme. Una dintre mașini a fost proiectatată pe trotuar, după care s-a izbit de zidul unei case.

Din primele informații, unul dintre șoferi nu ar fi acordat prioritate de trecere celuilalt autovehicul. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat pe trotuar, după care s-a izbit de zidul unei case.

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără persoane rănite, au spus polițiștii.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate până la eliberarea carosabilului și finalizarea cercetărilor efectuate de polițiști.

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