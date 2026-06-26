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Locale· 2 min citire
Cutremur în România, vineri, 26 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Cutremur
Un cutremur slab s-a produs vineri dimineață, 26 iunie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 07:16:32, ora locală a României.
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