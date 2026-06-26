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Cutremur în România, vineri, 26 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 09:55

Un cutremur slab s-a produs vineri dimineață, 26 iunie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 07:16:32, ora locală a României.

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea 2,8. Seismul s-a produs la adâncimea de 119 kilometri. Fiind vorba despre un cutremur slab, acesta nu a creat probleme și nu au fost raportate pagube. Cutremurele de această magnitudine sunt, de obicei, resimțite foarte puțin sau deloc de populație, mai ales atunci când se produc la adâncimi mari.

Orașele aflate în apropierea epicentrului

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din zona de curbură a Carpaților. Epicentrul a fost localizat la 42 de kilometri sud de Buzău și la 51 de kilometri sud de Focșani. De asemenea, seismul a avut loc la 75 de kilometri nord-est de Ploiești și la 76 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe.

Potrivit datelor transmise, cutremurul s-a produs și la 79 de kilometri est de Brașov. Zona este una cunoscută pentru activitatea seismică frecventă. Chiar dacă multe dintre cutremurele înregistrate acolo sunt slabe, ele sunt monitorizate permanent de specialiști.

De ce zona Vrancea este atent monitorizată

Zona seismică Vrancea este cea mai activă zonă seismică din România. Aici se produc des cutremure, multe dintre ele la adâncimi mari. Tocmai această adâncime face ca unele seisme din Vrancea să fie resimțite pe arii întinse, nu doar în apropierea epicentrului. În cazul cutremurelor mici, însă, efectele sunt reduse și, de cele mai multe ori, oamenii nici nu le simt.

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