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Locale· 1 min citire
Protest la Opera Brașov. Managerul s-a baricadat în birou
Protest la Brașov
Publicat25 iun. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS
Un protest fără precedent zguduie Opera din Brașov. Managerul interimar s-a baricadat în birou, în timp ce zeci de artiști și angajați îi cereau demisia.
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