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Protest la Opera Brașov. Managerul s-a baricadat în birou

Protest la Brașov

Protest la Brașov

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS

Un protest fără precedent zguduie Opera din Brașov. Managerul interimar s-a baricadat în birou, în timp ce zeci de artiști și angajați îi cereau demisia.

Revolta artiștilor ia amploare. Angajații cer demisia managerului

Revolta vine la doar câteva zile după ce colectivul a tras un semnal de alarmă chiar la finalul unui spectacol, în fața publicului.

Echipați cu pancarte, oamenii acuză că măsurile luate de conducere și de autoritățile locale afectează grav activitatea artistică și stabilitatea instituției.

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