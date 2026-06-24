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Potop în județul Alba. Circulație blocată pe Transalpina din cauza aluviunilor aduse de ploaie

FOTO: Prefectura Alba

FOTO: Prefectura Alba

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iun. 2026, 18:47
Actualizat24 iun. 2026, 18:48

Ploile abundente căzute în ultimele ore în județul Alba au provocat probleme serioase de circulație pe DN 67C -Transalpina, în zona Căpâlna. Aluviunile aduse de ape au acoperit carosabilul, ceea ce a dus la blocarea parțială a traficului și la desfășurarea circulației alternativ, pe un singur fir. Echipele de drumari, sprijinite de localnici, intervin pentru îndepărtarea noroiului și restabilirea circulației în condiții normale.

Prefectura Alba a transmis că în urma precipitaţiilor abundente, circulaţia pe DN 67C, în satul Căpâlna, comuna Săsciori, a fost blocată din cauza aluviunilor aduse pe carosabil.

Echipe de la Drumuri Naţionale Alba intervin pentru îndepărtarea aluviunilor şi degajarea părţii carosabile, iar reprezentanţii IPJ Alba asigură măsurile necesare pentru siguranţa traficului rutier până la reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

Ulterior, Prefectura a anunţat că traficul se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, ca urmare a depunerii de aluviuni pe partea carosabilă.

”Pentru remedierea situaţiei intervin angajaţii Districtului Şugag cu un buldoexcavator, sprijiniţi de 6 persoane din cadrul Primăriei Săsciori, care acţionează pentru degajarea carosabilului şi îndepărtarea materialului adus de viituri”, a precizat sursa citată.

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