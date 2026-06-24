Potop în județul Alba. Circulație blocată pe Transalpina din cauza aluviunilor aduse de ploaie

Publicat 24 iun. 2026, 18:47 Actualizat 24 iun. 2026, 18:48

Ploile abundente căzute în ultimele ore în județul Alba au provocat probleme serioase de circulație pe DN 67C -Transalpina, în zona Căpâlna. Aluviunile aduse de ape au acoperit carosabilul, ceea ce a dus la blocarea parțială a traficului și la desfășurarea circulației alternativ, pe un singur fir. Echipele de drumari, sprijinite de localnici, intervin pentru îndepărtarea noroiului și restabilirea circulației în condiții normale.

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