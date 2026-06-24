Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, până la miezul nopții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:28

Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații, valabil pe mai multe râuri din județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, valabil pînă la miezul nopții.

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