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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, până la miezul nopții
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații, valabil pe mai multe râuri din județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, valabil pînă la miezul nopții.
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