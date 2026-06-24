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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, până la miezul nopții

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:28

Hidrologii au emis, miercuri, o nouă atenționare Cod galben de inundații, valabil pe mai multe râuri din județele Timiș, Caraș-Severin și Galați, valabil pînă la miezul nopții.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că până la ora 00:00, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și de niveluri, cu depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Bârzava - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Timiș și Caraș-Severin),

  • Caraș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Caraș-Severin),

  • Siret - afluenții mici de stânga aferenți sectorului aval confluență cu râul Geru,

  • Valea lui Odobescu și Rusca (județul Galați).

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