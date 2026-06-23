Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Record istoric de temperatură în Franța, alerte maxime în Spania și Italia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 22:18

Un val de căldură fără precedent afectează o mare parte a Europei, provocând temperaturi record, închiderea școlilor, restricții pentru obiective turistice și măsuri de urgență adoptate de autorități. Franța, Spania, Italia și Marea Britanie se numără printre țările cele mai afectate de fenomenul meteorologic care a adus temperaturi sufocante și riscuri majore pentru populație.

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