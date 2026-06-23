Europa se confruntă cu un val de căldură extremă. Record istoric de temperatură în Franța, alerte maxime în Spania și Italia

Un val de căldură fără precedent afectează o mare parte a Europei, provocând temperaturi record, închiderea școlilor, restricții pentru obiective turistice și măsuri de urgență adoptate de autorități. Franța, Spania, Italia și Marea Britanie se numără printre țările cele mai afectate de fenomenul meteorologic care a adus temperaturi sufocante și riscuri majore pentru populație.
Franța a înregistrat cea mai fierbinte zi din istorie
Franța a consemnat marți cea mai caldă zi de la începutul măsurătorilor meteorologice moderne, realizate din 1947. Indicatorul termic național, calculat pe baza temperaturilor înregistrate în mai multe stații meteorologice de referință, a atins aproape 30 de grade Celsius, depășind recordurile stabilite în verile anilor 2003 și 2019.
Valul de căldură, alimentat de mase de aer tropical provenite din Africa, a generat temperaturi extreme în numeroase regiuni ale țării, unde au fost depășite valorile maxime istorice pentru această perioadă.
Atracții turistice și obiective celebre, afectate de caniculă
Temperaturile excepționale au determinat autoritățile franceze să adopte măsuri speciale pentru protejarea populației și a turiștilor.
Eiffel Tower și-a redus programul de vizitare, în timp ce Louvre Museum a anunțat închiderea anticipată a porților în mai multe zile consecutive.
De asemenea, Mont-Saint-Michel, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Franța, le recomandă turiștilor să își reprogrameze vizitele din cauza condițiilor meteorologice extreme.
Inclusiv Disneyland Paris a fost nevoit să suspende temporar o parte dintre atracțiile în aer liber pentru a limita expunerea vizitatorilor la temperaturile ridicate.
Peste 90% din populația Franței, afectată de alertele de caniculă
Autoritățile meteorologice au emis alerte portocalii și roșii pentru majoritatea regiunilor franceze. Zeci de milioane de persoane se află în zone unde temperaturile sunt considerate periculoase pentru sănătate.
Printre categoriile cele mai vulnerabile se numără persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice. În plus, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație a crescut semnificativ în sudul țării, unde pompierii monitorizează permanent situația.
Agricultura și infrastructura, afectate de temperaturile extreme
Canicula produce efecte grave și asupra agriculturii. Mai mulți fermieri au raportat pierderi importante în fermele zootehnice, după ce temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius în anumite zone.
Totodată, autoritățile au decis oprirea temporară a activității unei centrale nucleare din sud-vestul Franței pentru a evita supraîncălzirea apelor utilizate în procesul de răcire a reactoarelor.
Mii de școli închise din cauza valului de căldură
Sistemul educațional francez este puternic afectat de temperaturile extreme. Aproape 2.000 de unități de învățământ și-au suspendat activitatea, iar alte mii au fost nevoite să își modifice programul pentru a proteja elevii și cadrele didactice.
Autoritățile avertizează că numărul școlilor afectate ar putea crește dacă temperaturile ridicate se mențin și în zilele următoare.
Spania, sub alertă de caniculă în aproape toate regiunile
Situația este critică și în Spania, unde aproape întreg teritoriul se află sub avertizări meteorologice.
În anumite regiuni din sud și nordul țării au fost emise alerte roșii, iar meteorologii prognozează temperaturi care pot depăși 40 de grade Celsius la umbră.
Valul de căldură afectează inclusiv spitalele și centrele medicale, unde personalul medical reclamă condiții dificile de muncă din cauza temperaturilor excesive din interiorul clădirilor.
Italia, în alertă maximă în marile orașe
Și Italia se confruntă cu temperaturi extreme. Autoritățile sanitare au emis cod roșu de caniculă în 15 mari orașe, inclusiv în Roma și Milano.
Medicii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice în aer liber.
Marea Britanie se pregătește pentru temperaturi istorice
În Regatul Unit, autoritățile au luat măsuri preventive înaintea unui nou episod de caniculă extremă.
Mai multe școli și-au redus programul sau și-au suspendat activitatea, în timp ce meteorologii avertizează că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în sudul țării, inclusiv în Londra și Birmingham.
Dacă prognozele se vor confirma, Regatul Unit ar putea înregistra unele dintre cele mai ridicate temperaturi din istoria sa.
ONU avertizează asupra accelerării schimbărilor climatice
Pe fondul fenomenelor extreme care afectează continentul european, Antonio Guterres a lansat un nou apel către liderii politici și economici ai lumii pentru accelerarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.
Oficialul ONU a subliniat că dependența continuă de combustibilii fosili contribuie la intensificarea crizei climatice și la apariția unor episoade meteo extreme tot mai frecvente și mai severe.
Specialiștii avertizează că actualul val de căldură reprezintă unul dintre cele mai intense episoade meteorologice din ultimii ani și ar putea continua să afecteze milioane de europeni în perioada următoare.