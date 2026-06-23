Pericol uriaș pentru copii în zilele caniculare: IGSU avertizează că mașinile închise pot deveni capcane mortale

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra pericolului uriaș la care pot fi expuși copiii în perioadele cu temperaturi ridicate.
Apelul vine după ce, potrivit informațiilor apărute în presă, doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață într-un autoturism, în Franța. Circumstanțele acestui caz sunt în continuare investigate de autorități. Tragedia readuce în atenție riscul major pe care îl reprezintă mașinile închise atunci când afară este cald.
Copiii nu trebuie lăsați singuri în autoturism
IGSU le cere părinților și adulților să nu lase niciodată copiii singuri în autoturism. Nici măcar câteva minute nu sunt sigure, mai ales în zilele cu temperaturi ridicate. Interiorul unei mașini se poate încălzi foarte repede și poate ajunge la niveluri periculoase. Pericolul există chiar și atunci când afară nu pare extrem de cald.
Reprezentanții IGSU atrag atenția și asupra unui alt risc important. Cheile autoturismului nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Cei mici pot intra în mașină pentru joacă și pot rămâne blocați în interior. De aceea, adulții trebuie să fie atenți și să le explice copiilor că nu este sigur să rămână sau să se joace într-un autoturism.
Avertismentul vine în contextul informărilor meteorologice din această perioadă. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În astfel de zile, atenția adulților trebuie să fie și mai mare. O clipă de neatenție poate duce la o tragedie. IGSU transmite că, dacă observați un copil sau un animal aflat în pericol într-un autoturism, trebuie să sunați imediat la 112. Intervenția rapidă poate salva vieți. Este important ca oamenii să nu ignore astfel de situații. Prevenția și reacția la timp pot face diferența dintre viață și moarte.