Bucureștiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile urcă la 33 de grade, iar disconfortul termic devine accentuat

Bucureștiul va avea două zile cu vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie. Capitala intră sub Cod galben de caniculă, după ce indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile vor urca până la 33 de grade Celsius, iar joi căldura va fi resimțită mai puternic, mai ales în orele amiezii și după-amiaza. Meteorologii anunță și episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și descărcări electrice.
Prognoză specială pentru București, până joi seară
ANM a emis o informare meteorologică pentru București, valabilă în intervalul 24 iunie, ora 10:00, până pe 25 iunie, ora 21:00. În acest interval, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Până joi dimineață, meteorologii anunță o creștere treptată a instabilității atmosferice. Asta înseamnă că, după orele mai calde ale zilei, pot apărea ploi de scurtă durată, tunete și fulgere.
Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza norii se vor aduna mai accentuat. Sunt așteptate averse torențiale și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 5-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul ploilor pot apărea intensificări de scurtă durată. Rafalele pot ajunge până la 45 km/h.
Cât de cald va fi în Capitală
Miercuri, temperatura maximă în București va fi în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Noaptea, minima va coborî la 19-20 de grade, ceea ce înseamnă o noapte destul de caldă pentru această perioadă. Chiar dacă valorile nu par extreme la prima vedere, umezeala din aer va face ca temperatura să fie resimțită mai greu. De aceea, disconfortul termic va fi ridicat pe parcursul zilei.
Joi, vremea va deveni și mai caldă în Capitală. Meteorologii estimează temperaturi maxime cuprinse între 31 și 33 de grade Celsius. Disconfortul termic se va menține accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, Bucureștiul intră sub atenționare Cod galben pentru temperaturi ridicate și caniculă.
Cod galben de caniculă, joi, între orele 12:00 și 21:00
Atenționarea Cod galben pentru București va fi valabilă joi, 25 iunie, în intervalul 12:00-21:00. În acest interval, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cele mai dificile ore vor fi, cel mai probabil, cele de la prânz și după-amiază, când căldura se va simți cel mai puternic.
Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice. Dacă situația o va impune, ANM poate emite avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate. Capitala va traversa, astfel, un interval cu vreme apăsătoare, în care căldura și umezeala vor crea un disconfort ridicat pentru locuitori.