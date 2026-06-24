Bucureștiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile urcă la 33 de grade, iar disconfortul termic devine accentuat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:31

Bucureștiul va avea două zile cu vreme călduroasă și disconfort termic ridicat, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie. Capitala intră sub Cod galben de caniculă, după ce indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

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