Cod galben ANM de caniculă și furtuni: temperaturi ridicate, grindină și ploi torențiale în aceste zone - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben pentru 23 și 24 iunie. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării.
În același timp, mai multe regiuni vor fi afectate de instabilitate atmosferică, averse torențiale, vânt puternic, vijelii și grindină. Meteorologii anunță că vremea se va menține călduroasă și în perioada următoare, iar mesajul va fi actualizat în funcție de evoluția fenomenelor.
Vreme călduroasă și disconfort termic până miercuri seară
Informarea meteorologică este valabilă din 23 iunie, ora 10, până pe 24 iunie, ora 21. În acest interval, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele unde instabilitatea atmosferică va fi accentuată.
Cele mai ridicate valori termice vor fi în nord-vestul și sudul țării. Meteorologii precizează că vremea se va menține călduroasă și în perioada următoare. Disconfortul termic va rămâne ridicat în multe regiuni. Această informare este valabilă în paralel cu mai multe atenționări cod galben emise pentru căldură, furtuni și ploi însemnate cantitativ.
Marți, 23 iunie, între orele 12 și 21, va fi în vigoare o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zonele vizate sunt Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.
Maximele termice vor fi de 30 - 33 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, mai ales în orele amiezii și după-amiezii. Meteorologii atrag atenția că temperaturile vor fi ridicate pentru perioada calendaristică. Atenționarea vizează atât zone din vestul și nord-vestul țării, cât și regiuni din est și sud-est.
Furtuni, vijelii și grindină pe 23 iunie
Tot marți, 23 iunie, între orele 10 și 21, este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Zonele vizate sunt Banatul, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și zona montană. În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.
Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 - 4 centimetri. În intervale scurte de timp, de 1 - 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15 - 25 l/mp. Pe arii restrânse, acestea vor depăși 40 - 50 l/mp. ANM precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.
Cod galben de căldură și miercuri, 24 iunie
Miercuri, 24 iunie, între orele 12 și 21, rămâne în vigoare o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zonele afectate vor fi Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile vor fi ridicate pentru această dată. Indicele temperatură-umezeală va atinge din nou pragul critic de 80 de unități.
Maximele termice vor fi de 30 - 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat în special în a doua parte a zilei. Meteorologii avertizează că vremea călduroasă va continua în mare parte din țară. Zonele din vest și nord-vest vor resimți cel mai puternic acest episod de temperaturi ridicate.
Instabilitate atmosferică la munte pe 24 iunie
Tot miercuri, 24 iunie, între orele 12 și 21, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Atenționarea vizează local zona de munte. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor ajunge la 50 - 70 km/h.
Pe arii restrânse se vor produce vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1 - 4 centimetri. În intervale scurte de timp, de 1 - 3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15 - 25 l/mp. Pe arii restrânse, acestea vor depăși 40 - 50 l/mp. ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse îndeosebi în sud-estul țării.