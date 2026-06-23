Cod galben ANM de caniculă și furtuni: temperaturi ridicate, grindină și ploi torențiale în aceste zone - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 10:18

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben pentru 23 și 24 iunie. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării.

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