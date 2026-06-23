Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
Avertizare ANM: Instabilitate atmosferică accentuată și averse abundente în mai multe regiuni
Cod galben ANM
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00, care anunță vreme călduroasă și un disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.
Citește și
- 18:29Cod roşu de furtună în judeţele Caraş-Severin şi Timiş. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert
- 16:33Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni în șase județe din țară, luni după-amiaza
- 16:18Furtuna și grindina au făcut ravagii în județul Sibiu. Mai multe străzi au fost inundate. A fost emis mesaj RO-Alert-VIDEO
- 13:42Prognoza ANM 22 iunie - 5 iulie: caniculă în vestul și sudul țării, cu maxime de până la 37 de grade
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News