Avertizare ANM: Instabilitate atmosferică accentuată și averse abundente în mai multe regiuni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 06:56

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00, care anunță vreme călduroasă și un disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.

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