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Avertizare ANM: Instabilitate atmosferică accentuată și averse abundente în mai multe regiuni

Cod galben ANM

Cod galben ANM

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 06:56

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00, care anunță vreme călduroasă și un disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.

Vreme călduroasă și instabilitate atmosferică în următoarele zile

Potrivit meteorologilor, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în nord-vestul și sudul țării, unde maximele vor ajunge până la 34 de grade Celsius. În zonele de câmpie din vest, nord-vest și sud, senzația de căldură va fi amplificată de nivelul ridicat al umidității. Temperaturile maxime vor varia între 24 și 34 de grade, valorile mai scăzute fiind așteptate în depresiuni și în regiunile afectate de instabilitate atmosferică.

De asemenea, pentru ziua de 23 iunie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, este în vigoare o atenționare meteorologică Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Sunt vizate zonele montane, sudul Banatului, precum și vestul și nordul Olteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar local pot apărea vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se pot manifesta pe arii restrânse și în restul țării. În funcție de evoluția vremii, prognoza și avertizările vor fi actualizate.

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