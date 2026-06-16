Opt persoane au murit în urma prăbuşirii bombardierului B-52 al Forţelor Aeriene ale SUA în California

Opt persoane, inclusiv doi angajați ai companiei Boeing, și-au pierdut viața după ce un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, din sudul Californiei, informează BBC.
Opt persoane, inclusiv doi angajați ai companiei Boeing, și-au pierdut viața după ce un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, din sudul Californiei, informează BBC.
Accidentul s-a produs luni, în jurul orei locale 11:20 (19:20 GMT), în timpul unei misiuni de testare de rutină. Impactul a fost urmat de un incendiu puternic, iar un nor dens de fum negru a fost vizibil de la mare distanță.
„Astăzi, baza aeriană Edwards a fost lovită de o tragedie cumplită. Am pierdut opt americani remarcabili”, a declarat colonelul James Hayes. Potrivit acestuia, la bord se afla un echipaj mixt, format din militari, angajați civili ai administrației și contractori guvernamentali.
Oficialii bazei au precizat că primele informații indică faptul că nu au existat supraviețuitori. Familiile victimelor sunt în curs de notificare, iar identitățile celor decedați vor fi făcute publice după finalizarea procedurilor de informare a rudelor.
Colonelul Hayes a subliniat că accidentul s-a produs exclusiv în interiorul bazei, în apropierea pistei, fără a afecta zone din exterior. În urma incidentului, activitatea bazei a fost suspendată temporar.
Aeronava participa la un program de testare și modernizare a sistemelor radar ale bazei atunci când s-a prăbușit imediat după decolare și a fost cuprinsă de flăcări.
Pe baza imaginilor și informațiilor preliminare, autoritățile au concluzionat rapid că este vorba despre un accident catastrofal, fără șanse de supraviețuire pentru persoanele aflate la bord.
Cauza tragediei nu a fost încă stabilită. O investigație preliminară este așteptată să dureze până la 30 de zile, însă analiza completă a circumstanțelor și factorilor care au dus la accident ar putea continua mai bine de șase luni.
Într-un comunicat separat, Boeing a confirmat că doi dintre angajații săi se aflau la bordul aeronavei și a transmis că menține legătura cu familiile acestora. Compania nu a oferit alte detalii despre incident.
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X, descriind accidentul drept „o tragedie” și transmițând condoleanțe familiilor victimelor și întregii comunități de la baza Edwards.
Bombardierul B-52 Stratofortress, aflat în serviciul armatei americane încă din anii 1950, este una dintre cele mai longevive aeronave militare din lume. Supranumit „BUFF” („Big Ugly Fat Fellow”), aparatul continuă să joace un rol important în capacitățile strategice ale Forțelor Aeriene ale SUA.
Imaginile surprinse după accident au arătat o zonă puternic afectată de incendiu, cu teren carbonizat și fum care continua să se ridice de la locul impactului.