Opt persoane au murit în urma prăbuşirii bombardierului B-52 al Forţelor Aeriene ale SUA în California

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 08:27

Opt persoane, inclusiv doi angajați ai companiei Boeing, și-au pierdut viața după ce un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de la Baza Aeriană Edwards, din sudul Californiei, informează BBC.

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