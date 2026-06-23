Un miliard de oameni în plus, expuși la căldură extremă. Studiu: stresul termic a crescut puternic în ultimii 50 de ani

Numărul oamenilor expuși la un stres termic periculos pentru sănătate a crescut puternic în ultimii 50 de ani, potrivit unui studiu publicat luni. Cercetarea arată că încălzirea climatică face ca episoadele de căldură intensă să fie tot mai dese, mai lungi și mai greu de suportat. Stresul termic poate afecta grav organismul și este una dintre cele mai întâlnite cauze de deces legate de vreme. Studiul a fost publicat în revista Nature Climate Change și este citat de AFP.
Căldura extremă afectează tot mai mulți oameni
Stresul termic apare atunci când organismul este pus sub presiune de temperaturi foarte ridicate. El poate provoca temperatură corporală crescută, leșin, deshidratare, probleme neurologice și afectarea rinichilor. În forme grave, poate pune viața în pericol, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. Copiii, vârstnicii și oamenii cu probleme de sănătate sunt printre cei mai expuși.
Noul studiu a analizat nivelurile de stres termic din anii 1970 până în 2024. Cercetătorii au observat că episoadele de căldură intensă sau extremă au devenit mai frecvente pe toate continentele. "pe toate continentele, episoadele de căldură intensă, sau chiar extremă, sunt de acum mai frecvente", a explicat cercetătoarea Rebecca Emerton, autoarea principală a studiului. Aceasta lucrează la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu.
Un miliard de oameni în plus sunt expuși la stres termic extrem
În anii 1970, aproximativ 16% din populația lumii s-a confruntat cu cel puțin o zi de stres termic extrem. Acest lucru înseamnă o temperatură resimțită de cel puțin 46 de grade Celsius. După 50 de ani, procentul a crescut la 22%. Diferența poate părea mică la prima vedere, dar în realitate înseamnă un număr uriaș de oameni afectați.
"Poate să pară puţin", a declarat Rebecca Emerton. "Însă acest lucru reprezintă aproximativ 1 miliard de persoane suplimentare care se confruntă astăzi cu cel puţin un anumit nivel de stres termic extrem", a explicat ea. Studiul arată astfel cât de mult s-a schimbat expunerea oamenilor la căldură periculoasă într-o perioadă relativ scurtă. Creșterea este legată de încălzirea climatică provocată de activitățile umane.
Cum se măsoară temperatura resimțită
Cercetarea folosește Indicele Universal al Climatului Termic, cunoscut ca UTCI. Acesta nu arată doar temperatura din termometre, ci și felul în care este simțită căldura de corpul uman. Pentru acest calcul sunt luați în considerare mai mulți factori, precum umiditatea, vântul și radiația termică. De aceea, două zile cu aceeași temperatură pot fi simțite foarte diferit de oameni.
Studiul arată că media zilnică a acestui indice este în creștere. Asta înseamnă că episoadele de stres termic nu sunt doar mai dese, ci și mai intense. În multe zone, oamenii sunt expuși mai mult timp la temperaturi resimțite periculoase. Pe termen lung, acest lucru poate pune presiune pe sănătate, pe spitale și pe felul în care oamenii își desfășoară activitățile de zi cu zi.
Europa resimte tot mai puternic valurile de căldură
Spania, Portugalia, Italia și Franța se confruntă în prezent cu temperaturi resimțite care sunt uneori cu cinci grade Celsius mai mari decât cele din anii 1970. Rebecca Emerton a explicat că această schimbare se vede clar în mai multe țări europene. Franța înregistrează în aceste zile cel de-al doilea val de căldură din 2026. Primul a avut loc devreme, în luna mai, și a doborât recorduri.
Stresul termic nu se limitează însă la sudul Europei. El se extinde și în zone unde astfel de episoade nu erau obișnuite în trecut. Cercetătoarea a menționat America de Nord, Regatul Unit și țările scandinave. Potrivit acesteia, sunt "regiuni ale lumii unde acesta nu fusese observat niciodată în trecut".
O problemă importantă este creșterea numărului de nopți tropicale. Acestea sunt nopțile în care temperatura resimțită nu scade sub 20 de grade Celsius. În astfel de situații, corpul nu mai are timp să se răcorească după o zi foarte caldă. Lipsa odihnei și căldura acumulată pot deveni periculoase, mai ales pentru persoanele vulnerabile.
"Sunt nopţi în care oamenii nu reuşesc să se odihnească şi corpurile nu reuşesc să se răcorească, iar acest lucru devine foarte periculos pentru sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile", a subliniat Rebecca Emerton. Potrivit studiului, numărul acestor nopți a crescut în multe regiuni ale lumii. Chiar dacă datele analizate se opresc în 2024, cercetătorii spun că valurile de căldură din Europa arată că tendința de încălzire continuă. Rebecca Emerton a concluzionat că această evoluție se manifestă în continuare și pe continentul european.