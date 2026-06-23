Un miliard de oameni în plus, expuși la căldură extremă. Studiu: stresul termic a crescut puternic în ultimii 50 de ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 iun. 2026, 13:07

Numărul oamenilor expuși la un stres termic periculos pentru sănătate a crescut puternic în ultimii 50 de ani, potrivit unui studiu publicat luni. Cercetarea arată că încălzirea climatică face ca episoadele de căldură intensă să fie tot mai dese, mai lungi și mai greu de suportat. Stresul termic poate afecta grav organismul și este una dintre cele mai întâlnite cauze de deces legate de vreme. Studiul a fost publicat în revista Nature Climate Change și este citat de AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre temperaturi extreme