Vijelii în București, ploi torențiale și disconfort termic. Prognoza meteo ANM pentru Capitală

Vremea va fi călduroasă în București marți și miercuri, potrivit prognozei speciale emise de ANM. Deși marți dimineața a plouat slab, temperaturile vor urca din nou, iar disconfortul termic va fi ridicat.
Meteorologii anunță că indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei de miercuri sunt posibile ploi torențiale, grindină și vijelii.
Marți, vreme călduroasă și disconfort termic în Capitală
Marți, vremea va fi călduroasă în Capitală, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei, când a plouat slab. După-amiaza, șansele de ploi și descărcări electrice vor fi în creștere. Cantitățile de apă pot ajunge la 2 - 5 l/mp, iar izolat pot depăși 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade. Noaptea de marți spre miercuri va fi mai răcoroasă decât ziua, dar tot cu valori destul de ridicate pentru această perioadă. Temperatura minimă de miercuri dimineață va fi de 18 - 20 de grade.
Cum va fi vremea în București miercuri
Miercuri, vremea va rămâne călduroasă în București. Disconfortul termic va fi din nou ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În același timp, instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Asta înseamnă că vremea se poate schimba rapid, mai ales după-amiaza. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei. După-amiaza vor apărea perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Se pot acumula 5 - 10 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 15 l/mp. Sunt anunțate și căderi de grindină de mici dimensiuni, posibil și medii.
ANM anunță rafale de vânt și posibile vijelii
Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica pentru scurt timp în timpul ploilor. Rafalele pot ajunge la 40 - 45 km/h. Meteorologii avertizează că sunt posibile și vijelii. Temperatura maximă de miercuri va fi în jur de 30 de grade, iar cea minimă va coborî spre 17 - 19 grade.