Vijelii în București, ploi torențiale și disconfort termic. Prognoza meteo ANM pentru Capitală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 12:25

Vremea va fi călduroasă în București marți și miercuri, potrivit prognozei speciale emise de ANM. Deși marți dimineața a plouat slab, temperaturile vor urca din nou, iar disconfortul termic va fi ridicat.

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