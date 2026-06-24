Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:10

Meteorologii au emis, miercuri, avertizări de tip Cod galben pentru temperaturi ridicate, disconfort termic accentuat, dar și pentru furtuni puternice în mai multe regiuni ale țării.

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