Fenomenul „blocaj omega” care alimentează valul de căldură extremă din Europa. Explicațiile specialiștilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 18:52

Europa traversează una dintre cele mai severe perioade de caniculă din ultimii ani, cu temperaturi care depășesc frecvent 40 de grade Celsius în mai multe state. În Franța, valul de căldură a fost asociat deja cu zeci de decese, iar meteorologii explică faptul că la baza acestui episod extrem stă un fenomen atmosferic cunoscut sub numele de „blocaj omega”.

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