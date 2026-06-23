Fenomenul „blocaj omega” care alimentează valul de căldură extremă din Europa. Explicațiile specialiștilor

Europa traversează una dintre cele mai severe perioade de caniculă din ultimii ani, cu temperaturi care depășesc frecvent 40 de grade Celsius în mai multe state. În Franța, valul de căldură a fost asociat deja cu zeci de decese, iar meteorologii explică faptul că la baza acestui episod extrem stă un fenomen atmosferic cunoscut sub numele de „blocaj omega”.
Acest mecanism meteorologic, relativ rar, poate menține vremea extremă deasupra unei regiuni pentru perioade îndelungate, amplificând efectele caniculei și crescând riscurile pentru populație.
Denumirea provine de la forma literei grecești Omega (Ω), pe care o capătă configurația sistemelor atmosferice atunci când fenomenul se formează.
În centrul acestui tipar se află o masă puternică de aer cald și de înaltă presiune, încadrată de două zone de joasă presiune, mai reci. În mod normal, sistemele meteorologice sunt transportate constant de curentul jet dinspre vest spre est. În cazul unui blocaj omega, însă, această circulație este perturbată.
Ca urmare, masa de aer cald rămâne practic „blocată” deasupra aceleiași regiuni pentru mai multe zile sau chiar săptămâni, fără a putea fi dispersată de alte sisteme atmosferice.
De ce provoacă temperaturi extreme
Sub influența zonei de înaltă presiune, cerul rămâne în general senin, iar formarea norilor este limitată. Lipsa precipitațiilor și expunerea constantă la radiația solară favorizează creșterea accentuată a temperaturilor.
Acesta este motivul pentru care țări precum Franța și Spania se confruntă în prezent cu temperaturi de peste 40°C și cu episoade prelungite de disconfort termic sever.
În același timp, regiunile aflate sub influența zonelor de joasă presiune care încadrează blocajul omega beneficiază de condiții mai răcoroase și mai umede, generând contraste meteorologice semnificative pe distanțe relativ mici.
Marea Britanie, la granița dintre două mase de aer
Meteorologii britanici explică faptul că Regatul Unit se află la limita dintre masa de aer foarte cald și sistemele mai reci din nord-vestul Europei.
Din acest motiv, sudul și estul Marii Britanii înregistrează temperaturi ridicate și vreme uscată, în timp ce regiunile nordice și vestice au parte de condiții mai răcoroase și precipitații.
Acest contrast reprezintă una dintre caracteristicile tipice ale unui blocaj omega bine conturat.
Cât poate dura un astfel de fenomen
Specialiștii arată că un blocaj omega persistă, în general, între trei și zece zile. În anumite situații, însă, acesta poate rămâne activ chiar și câteva săptămâni, ceea ce favorizează apariția unor valuri de căldură de lungă durată și a secetei.
Persistența fenomenului este determinată de slăbirea vânturilor de altitudine și de diferențele de temperatură din atmosferă, care împiedică deplasarea rapidă a sistemelor meteorologice.
Are legătură cu schimbările climatice?
Comunitatea științifică nu a ajuns încă la o concluzie unanimă privind impactul schimbărilor climatice asupra frecvenței blocajelor omega.
Totuși, cercetătorii sunt de acord asupra unui aspect esențial: încălzirea globală face ca valurile de căldură să fie mai intense și mai periculoase.
Creșterea concentrației gazelor cu efect de seră, generată în principal de arderea combustibililor fosili, a dus deja la o încălzire medie a planetei de aproximativ 1,3 grade Celsius față de perioada preindustrială.
Potrivit experților în climă, valurile de căldură care afectează acum Europa sunt cu aproximativ 2-4 grade Celsius mai fierbinți decât ar fi fost în absența influenței activităților umane asupra climei.
Europa, tot mai vulnerabilă la episoade de caniculă extremă
Specialiștii avertizează că, pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească, fenomene precum blocajele omega pot avea efecte din ce în ce mai severe asupra populației.
Canicula prelungită afectează sănătatea publică, agricultura, resursele de apă și infrastructura, iar autoritățile europene sunt nevoite să adopte măsuri suplimentare pentru protejarea populației în perioadele cu temperaturi extreme.
Actualul episod de căldură demonstrează încă o dată cât de vulnerabilă a devenit Europa în fața fenomenelor meteorologice extreme și cât de importantă este adaptarea la noile realități climatice.