ANM: Cod galben de caniculă în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 35 de grade - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 15:52

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de Cod Galben pentru ziua de 25 iunie, valabilă în intervalul orar 12:00 – 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat în cea mai mare parte a țării.

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