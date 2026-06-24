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Rupere de nori în Buzău. Mai multe străzi au fost inundate în urma unei ploi torențiale- FOTO
FOTO: Arhivă
Mai multe străzi din municipiul Buzău au fost inundate, miercuri după-amiază, în umra unei ploi torențiale. În doar câteva minute, cantitățile mari de apă au depășit capacitatea sistemului de canalizare, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate în mai multe zone ale orașului.
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