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Rupere de nori în Buzău. Mai multe străzi au fost inundate în urma unei ploi torențiale- FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 16:14

Mai multe străzi din municipiul Buzău au fost inundate, miercuri după-amiază, în umra unei ploi torențiale. În doar câteva minute, cantitățile mari de apă au depășit capacitatea sistemului de canalizare, iar traficul s-a desfășurat cu dificultate în mai multe zone ale orașului.

Șoferii au circulat cu dificultate pe arterele acoperite de apă, iar pietonii au fost nevoiți să ocolească porțiunile inundate. În unele cartiere, apa s-a acumulat pe carosabil și în apropierea trotuarelor, îngreunând deplasarea.

Episodul de vreme severă s-a produs pe fondul instabilității atmosferice, după ce meteorologii au semnalat averse însoțite de descărcări electrice în nord-estul Munteniei, inclusiv în județul Buzău.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite traversarea zonelor unde apa s-a acumulat în cantități mari.

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