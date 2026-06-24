Advertising
Advertising
Vremea· 1 min citire
INHGA: Avertizare de inundații în 29 de județe
Foto arhivă
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineața, pentru râuri din 29 de județe ale țării. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și depășirea cotelor de atenție pe numeroase cursuri de apă.
Citește și
- 10:31Bucureștiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile urcă la 33 de grade, iar disconfortul termic devine accentuat
- 10:10Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade
- 09:51Europa, doborâtă de caniculă: trei motive pentru care valurile de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente
- 07:58Vreme călduroasă, apoi furtuni puternice. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News