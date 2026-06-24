Pompieri condamnați pentru bani luați ilegal din programul refugiaților ucraineni. Prejudiciul depășește 133.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 10:49

Trei pompieri militari de la ISU Maramureș și ISU Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj, după ce au obținut ilegal bani din programul de sprijin destinat refugiaților ucraineni.

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