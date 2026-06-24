Pompieri condamnați pentru bani luați ilegal din programul refugiaților ucraineni. Prejudiciul depășește 133.000 de lei

Trei pompieri militari de la ISU Maramureș și ISU Satu Mare au fost condamnați de Tribunalul Militar Cluj, după ce au obținut ilegal bani din programul de sprijin destinat refugiaților ucraineni.
Cei trei ar fi declarat că au găzduit persoane refugiate din Ucraina, deși unele dintre acestea nu au locuit deloc la adresele indicate sau au stat acolo mai puțin decât apărea în documente.
Potrivit anchetei, faptele s-au petrecut în perioada noiembrie 2022 - mai 2023. Cei trei pompieri au depus documente prin care au susținut că au oferit cazare refugiaților ucraineni, pentru a primi banii acordați de stat prin programul de sprijin. Instanța a stabilit însă că informațiile trecute în acte nu corespundeau în totalitate realității. În unele cazuri, persoanele menționate în documente nu ar fi locuit deloc la adresele respective. În alte situații, refugiații ar fi stat acolo o perioadă mai scurtă decât cea declarată. Prin aceste acte, cei trei au reușit să încaseze bani din fonduri publice, profitând de sistemul de decontare introdus după izbucnirea războiului din Ucraina.
Prejudiciul depășește 133.000 de lei
Prejudiciul total stabilit în dosar depășește 133.000 de lei. Unul dintre pompieri trebuie să restituie aproape 37.000 de lei, iar altul peste 96.000 de lei. Banii reprezintă sumele obținute nelegal prin documentele depuse pentru decontarea cazării refugiaților. Cazul arată cum un program creat pentru sprijinirea oamenilor fugiți din calea războiului a fost folosit, potrivit instanței, pentru obținerea unor sume de bani fără drept. Programul avea rolul de a ajuta familiile și persoanele care au primit refugiați ucraineni, însă cei condamnați ar fi folosit vulnerabilitățile sistemului pentru a încasa bani publici.
Condamnări cu suspendare pentru cei trei militari
Cei trei pompieri au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Cea mai mare pedeapsă a fost aplicată unui plutonier major de la ISU Maramureș, condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia Tribunalului Militar Cluj vine după ce instanța a analizat documentele depuse și modul în care au fost obținute fondurile. Cei trei nu vor executa pedepsele în regim de detenție, însă trebuie să respecte condițiile impuse de instanță și să acopere prejudiciul stabilit în dosar.