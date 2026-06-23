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Accident spectaculos la Câmpulung Moldovenesc. O dubiță a distrus un stâlp de beton, iar alimentarea cu energie electrică a fost oprită

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 22:32

Un accident rutier produs în municipiul Câmpulung Moldovenesc a provocat avarii importante la infrastructura de distribuție a energiei electrice, după ce o autoutilitară a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un stâlp din beton.

Impactul a fost atât de puternic încât stâlpul a fost grav avariat, iar în zonă au apărut probleme la alimentarea cu energie electrică.

Stâlp de beton distrus în urma impactului

Potrivit informațiilor de la fața locului, șoferul unei dubițe a pierdut controlul vehiculului, iar autovehiculul s-a izbit de un stâlp de susținere a rețelei electrice.

În urma coliziunii, stâlpul a fost practic distrus, existând riscul producerii unor incidente suplimentare la rețeaua de distribuție. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu consecințe grave pentru participanții la trafic, însă infrastructura electrică a suferit pagube semnificative.

Intervenție rapidă pentru refacerea alimentării cu energie electrică

La scurt timp după producerea accidentului, echipele specializate au intervenit pentru evaluarea situației și remedierea avariilor.

Reprezentanții ProLux au mobilizat utilaje și personal în teren pentru înlocuirea stâlpului distrus și pentru readucerea rețelei electrice la parametri normali de funcționare.

Lucrările au inclus demontarea elementelor afectate, montarea unui nou stâlp și verificarea instalațiilor electrice din zonă pentru eliminarea oricărui risc.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier și cauzele care au dus la pierderea controlului asupra autoutilitarei.

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