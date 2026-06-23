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Locale· 1 min citire
Accident spectaculos la Câmpulung Moldovenesc. O dubiță a distrus un stâlp de beton, iar alimentarea cu energie electrică a fost oprită
Accident rutier
Un accident rutier produs în municipiul Câmpulung Moldovenesc a provocat avarii importante la infrastructura de distribuție a energiei electrice, după ce o autoutilitară a părăsit partea carosabilă și a intrat violent într-un stâlp din beton.
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