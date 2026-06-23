Explozie puternică într-o gospodărie din Bacău. Doi adulți și un copil de cinci ani, transportați la spital cu arsuri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:18

Un copil în vârstă de 5 ani, o femeie și un bărbat din localitatea Filipeni, județul Bacău, au fost transportați de urgență la spital, marți seară, cu arsuri de gradul II și III, în urma exploziei unei butelii produsă pe fondul unei acumulări de gaze.

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