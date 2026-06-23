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Explozie puternică într-o gospodărie din Bacău. Doi adulți și un copil de cinci ani, transportați la spital cu arsuri

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 23:18

Un copil în vârstă de 5 ani, o femeie și un bărbat din localitatea Filipeni, județul Bacău, au fost transportați de urgență la spital, marți seară, cu arsuri de gradul II și III, în urma exploziei unei butelii produsă pe fondul unei acumulări de gaze.

”În această seară, pompierii militari băcăuani au fost solicitaţi să intervină în comuna Filipeni, sat Valea Botului, în urma unei explozii de butelie neurmată de incendiu. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă o autospecială pentru stingere cu apă şi spumă (ASAS), precum şi trei echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, respectiv două ambulanţe tip B şi o ambulanţă tip C. Totodată, a fost anunţat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”, a transmis ISU Bacău.

Potrivit reprezentanților instituției, în urma exploziei trei persoane au fost rănite. Este vorba de un copil în vârstă de 5 ani, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafaţa corporală, o femeie, în vârstă de 43 de ani, cu arsuri de gradul II pe aproximativ 45–50% din suprafaţa corporală şi un bărbat, în vârstă de 51 de ani, cu arsuri de gradul II–III pe aproximativ 50–55% din suprafaţa corporală.

Toate cele trei victime au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale specifice.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, pompierii au constatat că explozia a avut loc în urma unei acumulări de gaze la butelie.

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