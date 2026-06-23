Accident neobișnuit în Bihor. O femeie a ajuns la spital după ce un capac de la rețeaua de gaz i-a sărit în față

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 21:49

Un incident de-a dreptul neobișnuit a avut loc marți dimineață, în județul Bihor. O femeie a ajuns la spital, după ce un capac metalic al căminului de vizitare al rețelei de gaz i-a sărit în față.

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