Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Accident neobișnuit în Bihor. O femeie a ajuns la spital după ce un capac de la rețeaua de gaz i-a sărit în față

FOTO: eBihoreanul

FOTO: eBihoreanul

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 21:49

Un incident de-a dreptul neobișnuit a avut loc marți dimineață, în județul Bihor. O femeie a ajuns la spital, după ce un capac metalic al căminului de vizitare al rețelei de gaz i-a sărit în față.

Incidentul s-a petrecut în satul Chișcău, comuna Pietroasa, în timp ce victima se afla lângă propria mașină, încercând să pună un obiect în portbagaj, potrivit eBihoreanul.

La un moment dat, un autoturism care circula pe stradă a trecut peste capacul metalic care s-a desprins din asfalt, a lovit mai întâi mașina femeii, apoi a ricoșat și a izbit-o în față.

Victima a acuzat dureri persistente și a sunat la 112, iar la scurt timp un echipaj SMURD a transportat-o la Spitalul Municipal Beiuș, unde investigațiile au arătat că a suferit o fisură la un os al feței.

Femeia a refuzat internarea și a fost externată cu recomandarea de a reveni la spital dacă starea sa se agravează.

Soțul victimei susține că mai multe capace ale căminelor de vizitare ale noii rețele de gaz din Chișcău s-au desprins din carosabil după trecerea autoturismelor și a sesizat Primăria Pietroasa.

Reprezentanții instituției i-au transmis că lucrarea nu a fost încă recepționată, însă vor fi luate măsuri.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accidentfemeie ranitaBihor

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe