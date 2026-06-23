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Bărbat din Alba, reținut după ce și-ar fi stropit partenera cu benzină. Polițiștii au găsit arme ilegale în locuință

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:14

Un bărbat de 48 de ani din localitatea Petrești, județul Alba, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi amenințat partenera. Potrivit IPJ, incidentul ar fi avut loc pe 21 iunie 2026, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu.

Bărbatul ar fi stropit-o cu benzină pe femeia de 48 de ani și i-ar fi adresat amenințări. Polițiștii spun că faptele i-au provocat acesteia o stare de temere.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Măsura a fost dispusă după verificările făcute de anchetatori în urma sesizării. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

În urma verificărilor făcute la domiciliul bărbatului, polițiștii au descoperit mai multe arme neletale. Acestea ar fi fost depozitate în garaj și în autoturisme. Potrivit IPJ, armele erau deținute ilegal. La verificări au participat polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Sebeș și al celor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase.

Ordin de protecție provizoriu pentru femeie

Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. Prin această măsură, bărbatului îi este interzis să se apropie de partenera sa. Ordinul a fost emis pentru protejarea femeii, după incidentul în urma căruia aceasta ar fi fost amenințată. Ancheta este continuată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

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