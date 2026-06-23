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Accident grav pe DN2-E85, în Neamț: opt persoane rănite după impactul dintre o autoutilitară, o cisternă și un microbuz

Accident în Neamț

Accident în Neamț

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 07:42

Opt persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în zona localității Săbăoani, din județul Neamț. În eveniment au fost implicate o autoutilitară, un microbuz și o cisternă. Din primele informații transmise de polițiști, accidentul ar fi fost provocat de un tânăr de 18 ani, aflat la volanul autoutilitarei. Impactul s-a produs în afara localității Traian, iar cazul este cercetat de polițiștii din Roman.

Accidentul a fost anunțat la Poliția municipiului Roman în seara zilei de 22 iunie, în jurul orei 23:23. Polițiștii au stabilit, în urma primelor cercetări, că un tânăr de 18 ani, din Vrancea, conducea o autoutilitară pe DN2-E85. Acesta se deplasa spre municipiul Roman, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Autoutilitara a intrat în coliziune cu o cisternă și apoi cu un microbuz care circulau din sens opus.

IPJ Neamț a transmis primele date despre accident

„La data de 22 iunie a.c., în jurul orei 23:23, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier, în afara localităţii Traian. În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr, în vârstă de 18 ani, din Vrancea, conducea o autoutilitară pe DN2-E85, cu direcţia de deplasare spre municipiul Roman, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu o cisternă şi ulterior cu un microbuz, condus de un bărbat de 44 de ani, din Roman, care circulau din sens opus”, anunţă IPJ Neamţ.

În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Ancheta va lămuri și împrejurările în care autoutilitara a ajuns să lovească celelalte două vehicule.

Șase pasageri din microbuz au fost răniți

În urma accidentului, au fost răniți șase pasageri aflați în microbuz. Aceștia au vârste cuprinse între 36 și 58 de ani. De asemenea, au fost răniți și șoferii autoutilitarei și microbuzului. În total, opt persoane au suferit leziuni în urma impactului produs pe DN2-E85. Cei trei șoferi implicați în accident au fost testați alcoolscopic de polițiști. Rezultatele testelor au fost negative. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor care au dus la producerea accidentului.

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