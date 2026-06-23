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Locale· 2 min citire
Accident grav pe DN2-E85, în Neamț: opt persoane rănite după impactul dintre o autoutilitară, o cisternă și un microbuz
Accident în Neamț
Opt persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în zona localității Săbăoani, din județul Neamț. În eveniment au fost implicate o autoutilitară, un microbuz și o cisternă. Din primele informații transmise de polițiști, accidentul ar fi fost provocat de un tânăr de 18 ani, aflat la volanul autoutilitarei. Impactul s-a produs în afara localității Traian, iar cazul este cercetat de polițiștii din Roman.
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