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Sibiul este sub ape în urma furtunilor devastatoare. Sediile IPJ, SRI și Spitalului de Pediatrie, printre zecile de imobile inundate-FOTO

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 21:17

Orașul Sibiu este la propriu sub ape, în urma frutunii devastatoare de luni după-amiază. Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone ale municipiului, iar pompierii au fost solicitați să intervină în zeci de locații pentru evacuarea apei. Printre instituțiile afectate se numără sediile Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Serviciului Român de Informații (SRI) și Spitalului Clinic de Pediatrie.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Sibiu, Andreea Ștefan, a anunțat luni seară că pompierii au intervenit să scoată apa din 16 subsoluri de case, cinci locuințe, patru sedii ale unor operatori economici, patru gospodării și la cele trei instituții publice: sediile IPJ Sibiu, SRI și Spitalul Clinic de Pediatrie.

De asemenea, pompierii au degajat doi copaci căzuți pe strada Gorăslău, din care unul pe o mașină, fără să fie nimeni rănit.

În municipiul Sibiu au acționat peste 50 de pompieri cu 15 autospeciale dotate cu motopompe. La ora 20:00, echipajele acționau simultan în 15 locuri, iar alte 27 de solicitări pentru evacuarea apei erau în așteptare.

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