Sibiul este sub ape în urma furtunilor devastatoare. Sediile IPJ, SRI și Spitalului de Pediatrie, printre zecile de imobile inundate-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 21:17

Orașul Sibiu este la propriu sub ape, în urma frutunii devastatoare de luni după-amiază. Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone ale municipiului, iar pompierii au fost solicitați să intervină în zeci de locații pentru evacuarea apei. Printre instituțiile afectate se numără sediile Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Serviciului Român de Informații (SRI) și Spitalului Clinic de Pediatrie.

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